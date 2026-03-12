В Казахстане после ухудшения погодных условий часть республиканских трасс была временно закрыта, однако к утру 12 марта движение на большинстве участков восстановили. При этом в Восточно-Казахстанской области одно из направлений остается закрытым до утра следующего дня, передает BAQ.kz со ссылкой на КазАвтоЖол.

Что закрыто

По данным КазАвтоЖол, с 07:00 12 марта введено ограничение движения для всех видов транспорта на участке автодороги KAZ-08 «Алматы – Талдыкорган – Усть-Каменогорск – Шемонаиха – граница РФ».

Ограничение действует на участке км 1194–1212 (Шемонаиха – граница России).

Предварительно движение планируют открыть 13 марта в 08:00.

Какие трассы открыли ночью

По информации КазАвтоЖол, в 02:00 12 марта движение для легкового транспорта открыли на нескольких участках дорог республиканского значения.

В Северо-Казахстанской области возобновлено движение на участках трасс:

Астана – Кокшетау – Петропавловск – граница РФ (км 492–522)

Граница РФ – Петропавловск (км 0–120)

Петропавловск – Соколовка – граница РФ (км 11–73)

Костанай – Мамлютка (км 226–406)

В Костанайской области открыли участок дороги:

Костанай – Мамлютка (км 180–250)

Какие дороги открыли утром

Утром 12 марта движение восстановили на ряде других трасс.

В Северо-Казахстанской области в 08:30 открыли движение для всех видов транспорта на участке автодороги

Астана – Кокшетау – Петропавловск – граница РФ (км 367–473).

В Акмолинской области в 08:20 открыли движение на дорогах:

Кокшетау – Атбасар

Обход Кокшетау с подъездом к аэропорту

Кокшетау – Рузаевка

Кокшетау – Кишкенеколь – Бидайык – граница РФ

Также в 08:00 движение полностью восстановили на ряде трасс в Северо-Казахстанской и Костанайской областях, включая участки дорог:

Жезказган – Аркалык – Петропавловск

Кокшетау – Кишкенеколь – Бидайык – граница РФ

Кокшетау – Рузаевка

Костанай – Аулиеколь – Сурган

Костанай – Рудный – Денисовка – Комсомольское – Карабутак

В Актюбинской области движение открыли:

для всех видов транспорта на участке Актобе – граница РФ (п/п Алимбет)

для легковых автомобилей на трассе Актобе – Карабутак – Иргиз

на участках международного коридора Граница РФ – Актобе – Кызылорда – Шымкент – Алматы – Хоргос

Кроме того, возобновлено движение на трассе Актобе – Уральск – граница РФ, включая участки в Западно-Казахстанской области.

Также открыто движение для легкового транспорта на направлении Граница РФ – Актобе – Кандыагаш – Доссор – Атырау.

Предупреждение для водителей

По данным КазАвтоЖол, неблагоприятные погодные условия сохраняются сразу в нескольких регионах страны.

Синоптики предупреждают, что 12 марта в Акмолинской, Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской, Костанайской областях, а также в областях Абай и Улытау ожидаются снег и метель. В компании призывают водителей соблюдать осторожность на дорогах.

«В связи с ухудшением погодных условий просим водителей соблюдать скоростной режим и правила безопасности, а также учитывать ситуацию на дорогах», - сообщили в КазАвтоЖол.

Дополнительную информацию о состоянии трасс можно получить круглосуточно в колл-центре 1403.