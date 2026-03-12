Где открыли и где закрыли трассы в Казахстане из-за метели
После метелей на ряде республиканских трасс движение постепенно восстанавливается, однако в отдельных регионах ограничения продолжают действовать.
Сегодня 2026, 09:18
Фото: Freepik.com
В Казахстане после ухудшения погодных условий часть республиканских трасс была временно закрыта, однако к утру 12 марта движение на большинстве участков восстановили. При этом в Восточно-Казахстанской области одно из направлений остается закрытым до утра следующего дня, передает BAQ.kz со ссылкой на КазАвтоЖол.
Что закрыто
По данным КазАвтоЖол, с 07:00 12 марта введено ограничение движения для всех видов транспорта на участке автодороги KAZ-08 «Алматы – Талдыкорган – Усть-Каменогорск – Шемонаиха – граница РФ».
Ограничение действует на участке км 1194–1212 (Шемонаиха – граница России).
Предварительно движение планируют открыть 13 марта в 08:00.
Какие трассы открыли ночью
По информации КазАвтоЖол, в 02:00 12 марта движение для легкового транспорта открыли на нескольких участках дорог республиканского значения.
В Северо-Казахстанской области возобновлено движение на участках трасс:
- Астана – Кокшетау – Петропавловск – граница РФ (км 492–522)
- Граница РФ – Петропавловск (км 0–120)
- Петропавловск – Соколовка – граница РФ (км 11–73)
- Костанай – Мамлютка (км 226–406)
В Костанайской области открыли участок дороги:
- Костанай – Мамлютка (км 180–250)
Какие дороги открыли утром
Утром 12 марта движение восстановили на ряде других трасс.
В Северо-Казахстанской области в 08:30 открыли движение для всех видов транспорта на участке автодороги
- Астана – Кокшетау – Петропавловск – граница РФ (км 367–473).
В Акмолинской области в 08:20 открыли движение на дорогах:
- Кокшетау – Атбасар
- Обход Кокшетау с подъездом к аэропорту
- Кокшетау – Рузаевка
- Кокшетау – Кишкенеколь – Бидайык – граница РФ
Также в 08:00 движение полностью восстановили на ряде трасс в Северо-Казахстанской и Костанайской областях, включая участки дорог:
- Жезказган – Аркалык – Петропавловск
- Кокшетау – Кишкенеколь – Бидайык – граница РФ
- Кокшетау – Рузаевка
- Костанай – Аулиеколь – Сурган
- Костанай – Рудный – Денисовка – Комсомольское – Карабутак
В Актюбинской области движение открыли:
- для всех видов транспорта на участке Актобе – граница РФ (п/п Алимбет)
- для легковых автомобилей на трассе Актобе – Карабутак – Иргиз
- на участках международного коридора Граница РФ – Актобе – Кызылорда – Шымкент – Алматы – Хоргос
Кроме того, возобновлено движение на трассе Актобе – Уральск – граница РФ, включая участки в Западно-Казахстанской области.
Также открыто движение для легкового транспорта на направлении Граница РФ – Актобе – Кандыагаш – Доссор – Атырау.
Предупреждение для водителей
По данным КазАвтоЖол, неблагоприятные погодные условия сохраняются сразу в нескольких регионах страны.
Синоптики предупреждают, что 12 марта в Акмолинской, Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской, Костанайской областях, а также в областях Абай и Улытау ожидаются снег и метель. В компании призывают водителей соблюдать осторожность на дорогах.
«В связи с ухудшением погодных условий просим водителей соблюдать скоростной режим и правила безопасности, а также учитывать ситуацию на дорогах», - сообщили в КазАвтоЖол.
Дополнительную информацию о состоянии трасс можно получить круглосуточно в колл-центре 1403.
