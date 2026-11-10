Где поесть, что посмотреть и куда пойти: в Алматы появились уличные цифровые помощники

Найти ближайшую аптеку, построить маршрут до музея или узнать, какие концерты проходят в городе, теперь можно прямо во время прогулки по Алматы. На улицах появились интерактивные цифровые помощники Jerry, которые подскажут дорогу и помогут спланировать досуг. Причем бесплатно и без регистрации.

Как сообщили в управлении туризма Алматы, проект разработала казахстанская компания CITIX совместно с Visit Almaty.

Сейчас в городе работают 31 интерактивный смартборд. Их установили на Терренкуре, возле Дворца Республики, в парке 28 гвардейцев-панфиловцев, на улицах Панфилова и Тулебаева, на набережных Есентай и Малой Алматинки, возле станций метро, ЦУМа и Центрального государственного музея. В ближайшее время появятся еще четыре устройства.

Что умеет Jerry

Цифровой помощник показывает расположение кафе, аптек, музеев, магазинов и остановок общественного транспорта. Система определяет местоположение самого устройства и предлагает маршруты с указанием расстояния и времени в пути.

Для туристов подготовили прогулочные маршруты по достопримечательностям Алматы. Здесь же можно посмотреть афишу концертов, спектаклей, выставок и фестивалей.

Сервис работает на казахском, русском и английском языках.

Есть и возможность заглянуть в прошлое города. Совместно с Qalam Media разработан раздел, где архивные фотографии Алматы сопоставлены с современными снимками тех же улиц и зданий.

Поможет и в непредвиденной ситуации

Через смартборд можно узнать номера экстренных служб 102, 103 и 112, получить сведения о медицинской помощи и порядке действий при потере документов.

На экранах отображаются погода и качество воздуха. А чтобы не запоминать найденный маршрут, информацию можно перенести на смартфон с помощью QR-кода.

Руководитель управления туризма Алматы Галия Токсеитова отметила, что новые сервисы особенно востребованы на фоне роста числа гостей города.

«Проект Jerry станет дополнительным инструментом, который позволит туристам самостоятельно знакомиться с достопримечательностями, планировать маршруты и получать необходимую информацию непосредственно во время прогулок по Алматы», - сказала она.

По данным городского управления туризма, в 2025 году Алматы посетили около 2,5 млн туристов, из которых 754 тысячи приехали из-за рубежа.

За первое полугодие 2026 года гостиницы города обслужили 1,14 млн человек. Выручка гостиничной отрасли, по данным Бюро национальной статистики, составила 53,1 млрд теңге.