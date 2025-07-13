13 июля в столице пройдет масштабный музыкальный фестиваль ALEM FEST 2025. Жители и гости столицы могут оставить свои машины в парковочных зонах поблизости от места проведения, передает BAQ.KZ.

Официальный сайт акимата Астаны сообщает, что припарковаться можно будет на территории стадиона "Астана Арена", ледового дворца "Алау", МЛД "Барыс Арена", велотрека "Сарыарка", Ботанический сад со стороны улиц Бухар жырау и Орынбор, улицы Керей-Жанибек хандар и в других местах парковок.

Гостей фестиваля ждут выступления звезд мировой и казахстанской сцены. В числе заявленных артистов- Craig David, Sadraddin, Ёлка, Alem, IOWA, Банд’Эрос, Доминик Джокер, DJ Groove.

ALEM FEST — это масштабный культурный проект, который делает вклад в развитие событийного туризма в Казахстане.