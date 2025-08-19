По итогам встречи в Вашингтоне Дональд Трамп и Владимир Зеленский выразили надежду, что встречи в понедельник приведут к трехсторонним переговорам с Владимиром Путиным, передает BAQ.KZ со ссылкой на BBC.

Поздно вечером в понедельник Трамп поделился в соцсетях, что он связался с российским лидером Владимиром Путиным и начал организовывать встречу между ним и президентом Украины Зеленским. Позже состоится трехсторонний саммит с участием всех трех президентов. Как сообщил источник Reuters в европейской делегации, Трамп сообщил европейским лидерам, что Путин предложил такую последовательность.

Хотя Кремль пока публично не подтвердил свое согласие на встречу с Зеленским, высокопоставленный представитель администрации США заявил агентству Reuters, что встреча Путина и Зеленского может пройти в Венгрии.

Канцлер Германии Фридрих Мерц сообщил, что встреча может состояться в течение ближайших двух недель, а президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что предпочел бы, чтобы переговоры между лидерами Украины и России прошли в "нейтральной стране", такой как Швейцария. Макрон также добавил, что он "настаивает на Женеве" для такого важного мероприятия.

В интервью французскому телеканалу LCI Макрон подтвердил, что работы по подготовке предложения о гарантиях безопасности для Украины начнутся сегодня. "Мы соберем "коалицию желающих" с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, чтобы держать их в курсе", — сказал Макрон. "В то же время начнем работу с американцами, чтобы понять, кто готов что делать".

Президент Франции подчеркнул, что Украина готова пойти на уступки, которые сочтет справедливыми. Однако, по его словам, "этот мир не может быть капитуляцией, это было бы трагично для Украины и для европейцев".