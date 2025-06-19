Где пройдёт сельхозярмарка в Астане
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В столице с 21 по 22 июня пройдет очередная городская сельскохозяйственная ярмарка, передаёт BAQ.KZ.
На ярмарке будет представлена продукция местных фермеров и производителей из различных регионов Казахстана.
Жители и гости города смогут купить овощи и фрукты, мясо, мучные и молочные продукты, выпечку, натуральные соки, варенье, джемы и многое другое по выгодным ценам.
Мероприятие будет проходить 21 и 22 июня с 10:00 ч. до 19:00 часов в торгово-развлекательном центре "Koktal" по адресу: проспект Нургисы Тлендиева 12а.
Стоит отметить, что в столице уже работает сельскохозяйственная ярмарка по адресу: ул. Бейбарыс Султана 23. Она открыта для посетителей каждый день с 10:00 до 19:00 часов.
Для удобства посетителей рядом с ярмаркой проходят автобусные маршруты № 2, 32, 49, 50, 73.
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