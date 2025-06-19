В столице с 21 по 22 июня пройдет очередная городская сельскохозяйственная ярмарка, передаёт BAQ.KZ.

На ярмарке будет представлена продукция местных фермеров и производителей из различных регионов Казахстана.

Жители и гости города смогут купить овощи и фрукты, мясо, мучные и молочные продукты, выпечку, натуральные соки, варенье, джемы и многое другое по выгодным ценам.

Мероприятие будет проходить 21 и 22 июня с 10:00 ч. до 19:00 часов в торгово-развлекательном центре "Koktal" по адресу: проспект Нургисы Тлендиева 12а.

Стоит отметить, что в столице уже работает сельскохозяйственная ярмарка по адресу: ул. Бейбарыс Султана 23. Она открыта для посетителей каждый день с 10:00 до 19:00 часов.

Для удобства посетителей рядом с ярмаркой проходят автобусные маршруты № 2, 32, 49, 50, 73.