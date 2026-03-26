В Казахстане в 2026 году в рамках проекта «Молодежная практика» планируется трудоустроить около 25 тысяч человек. Об этом сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения, передает корреспондент BAQ.KZ.

Кто может участвовать

Программа предназначена для выпускников, которые только начинают свой путь на рынке труда и нуждаются в первом опыте работы. Участвовать в ней могут безработные граждане до 35 лет, окончившие учебные заведения. Для этого необходимо обратиться в Центр карьеры и подать заявку.

Что дает программа

Во время прохождения практики участники не только работают, но и адаптируются к профессиональной среде. За каждым молодым специалистом закрепляется наставник, который помогает быстрее освоить необходимые навыки и получить практический опыт.

Сколько платят

Заработная плата выплачивается за счет государства. Финансирование осуществляется через государственную корпорацию «Правительство для граждан», а средства ежемесячно перечисляются на банковские счета участников на основе данных, предоставленных работодателями. Средний уровень заработной платы по программе составляет 129,7 тысячи тенге.

Какие профессии востребованы

По итогам февраля–марта 2026 года в рамках проекта уже трудоустроены 423 человека. Наиболее востребованными остаются специальности в сфере образования и социальной отрасли - это медсестры, юристы, учителя иностранного языка, воспитатели и учителя начальных классов.

Зачем это нужно

В министерстве отмечают, что «Молодежная практика» помогает снизить уровень безработицы среди молодежи и способствует формированию квалифицированных специалистов, давая выпускникам возможность получить первый реальный опыт работы.