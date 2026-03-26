Где работать молодым без опыта: объяснили в Минтруда
Как получить работу без опыта: в Казахстане запускают «Молодежную практику»
В Казахстане в 2026 году в рамках проекта «Молодежная практика» планируется трудоустроить около 25 тысяч человек. Об этом сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения, передает корреспондент BAQ.KZ.
Кто может участвовать
Программа предназначена для выпускников, которые только начинают свой путь на рынке труда и нуждаются в первом опыте работы. Участвовать в ней могут безработные граждане до 35 лет, окончившие учебные заведения. Для этого необходимо обратиться в Центр карьеры и подать заявку.
Что дает программа
Во время прохождения практики участники не только работают, но и адаптируются к профессиональной среде. За каждым молодым специалистом закрепляется наставник, который помогает быстрее освоить необходимые навыки и получить практический опыт.
Сколько платят
Заработная плата выплачивается за счет государства. Финансирование осуществляется через государственную корпорацию «Правительство для граждан», а средства ежемесячно перечисляются на банковские счета участников на основе данных, предоставленных работодателями. Средний уровень заработной платы по программе составляет 129,7 тысячи тенге.
Какие профессии востребованы
По итогам февраля–марта 2026 года в рамках проекта уже трудоустроены 423 человека. Наиболее востребованными остаются специальности в сфере образования и социальной отрасли - это медсестры, юристы, учителя иностранного языка, воспитатели и учителя начальных классов.
Зачем это нужно
В министерстве отмечают, что «Молодежная практика» помогает снизить уровень безработицы среди молодежи и способствует формированию квалифицированных специалистов, давая выпускникам возможность получить первый реальный опыт работы.
Самое читаемое
- Алатау как новая точка роста: зачем Казахстан создает новый город?
- Жителей Алматы предупредили о плановых отключениях электроэнергии
- 90-летняя жительница Берлина выиграла в лотерее 1,5 млн евро
- Иран нанес удары по объектам военной промышленности в Израиле
- На побережье Каспия возле Актау обнаружили массовую гибель лебедей