Списки, участки и работа комиссий: все, что нужно знать о голосовании 23 августа

Один миллион четырнадцать тысяч восемьсот семнадцать человек в Астане могут принять участие в предстоящих выборах депутатов в Курултай. Чтобы голосование состоялось по всем правилам участковые комиссии начинают работу задолго до назначенной даты. Раскрываем кухню подготовки к выборам с Председателем территориальной избирательной комиссии г. Астана Бейсембаем Жумабековым.