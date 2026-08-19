Списки, участки и работа комиссий: все, что нужно знать о голосовании 23 августа
Сколько участков будут работать в столице?
19 Августа 2026, 15:23
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19 Августа 2026, 15:2319 Августа 2026, 15:23
97Фото: BAQ.kz AI
Один миллион четырнадцать тысяч восемьсот семнадцать человек в Астане могут принять участие в предстоящих выборах депутатов в Курултай. Чтобы голосование состоялось по всем правилам участковые комиссии начинают работу задолго до назначенной даты. Раскрываем кухню подготовки к выборам с Председателем территориальной избирательной комиссии г. Астана Бейсембаем Жумабековым.
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