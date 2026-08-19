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Списки, участки и работа комиссий: все, что нужно знать о голосовании 23 августа

Сколько участков будут работать в столице?

19 Августа 2026, 15:23
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BAQ.kz AI 19 Августа 2026, 15:23
19 Августа 2026, 15:23
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Фото: BAQ.kz AI

Один миллион четырнадцать тысяч восемьсот семнадцать человек в Астане могут принять участие в предстоящих выборах депутатов в Курултай. Чтобы голосование состоялось по всем правилам участковые комиссии начинают работу задолго до назначенной даты. Раскрываем кухню подготовки к выборам с Председателем территориальной избирательной комиссии г. Астана Бейсембаем Жумабековым.

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