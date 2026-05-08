Где смотреть матч Елены Рыбакиной на турнире в Риме
Елена Рыбакина проведет первый матч на турнире категории WTA 1000 в Рим. Соперницей казахстанки станет греческая теннисистка Мария Саккари.
Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина 8 мая проведет стартовый матч на турнире категории WTA 1000 в Рим, передает BAQ.KZ.
Во втором круге соревнований Рыбакина встретится с представительницей Греции Мария Саккари.
Где и во сколько смотреть матч
Прямая трансляция матча Рыбакина - Саккари начнется в 19:00 по времени Казахстана.
Посмотреть игру можно будет на спортивных телеканалах и официальных стриминговых платформах, транслирующих турнир WTA в Риме.
Что известно о сопернице Рыбакиной
Для Елены Рыбакиной этот матч станет первым на турнире, тогда как Мария Саккари уже провела одну встречу.
В первом круге греческая теннисистка обыграла австрийку Лилли Таггер со счетом 5:7, 6:3, 6:0.
По статистике личных встреч преимущество остается за Рыбакиной - казахстанка ведет со счетом 5:1.
Рыбакина уже побеждала в Риме
Призовой фонд турнира в Риме составляет более 7,2 млн евро.
Победительница турнира получит свыше 1 млн евро призовых и 1000 рейтинговых очков.
Напомним, Елена Рыбакина уже выигрывала турнир в Риме - это произошло в 2023 году. Тогда она стала четвертой ракеткой мира.
