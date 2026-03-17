Где сосредоточены инвестиции в Казахстане в 2026 году

Треть инвестиций — в трех регионах

Сегодня 2026, 16:30
Фото: shutterstock

В январе-феврале 2026г. объем инвестиций в основной капитал составил 1984,7 млрд. тенге, что на 0,2% больше, чем в январе-феврале 2025г. (в сопоставимых ценах), передает BAQ.kz.

Почти треть всех инвестиций в Казахстане сосредоточена в трех регионах - Астане, Алматы и Атырауской области. Такая концентрация капитала отражает сохраняющуюся тенденцию к централизации экономической активности.

По итогам января - февраля 2026 года наибольшая доля инвестиций в основной капитал пришлась на столицу - 13,5% от общего объема. Второе место занимает Алматы с долей 12,7%, третье - Атырауская область, на которую приходится 10,4% инвестиций. 

Таким образом, три крупнейших центра аккумулируют более трети всех вложений в стране.

Почему именно эти регионы

Такая структура инвестиций свидетельствует о высокой концентрации экономической активности в крупнейших городах и нефтедобывающем регионе.

Астана и Алматы продолжают оставаться ключевыми точками притяжения капитала благодаря развитой инфраструктуре, деловой активности и высокой концентрации бизнеса. В свою очередь, Атырауская область сохраняет позиции одного из лидеров за счет нефтегазового сектора.

Регионы остаются в неравных условиях
 
На фоне лидеров значительная часть регионов демонстрирует более низкий уровень инвестиционной активности. Это усиливает дисбаланс в развитии территорий и формирует неравномерное распределение экономического роста.

Куда направляются инвестиции

По итогам января–февраля 2026 года наибольшая доля инвестиций пришлась на промышленность - 44,2% от общего объема. 
 
Внутри сектора:
  • добывающая промышленность - 17,5%
  • обрабатывающая промышленность - 14,3%
Это подтверждает, что экономика Казахстана по-прежнему ориентирована на индустриальное производство и сырьевые отрасли.

Второе место - недвижимость

На операции с недвижимым имуществом приходится 20,8% всех инвестиций. 
 
Это делает сектор одним из ключевых драйверов экономики, особенно в крупных городах, где активно развивается строительство и коммерческая недвижимость.

Транспорт и логистика 

Значительная доля инвестиций направляется в транспорт и складирование - 13,4%. 
 
Рост вложений в эту сферу связан с развитием логистических коридоров, усилением транзитного потенциала страны и увеличением грузоперевозок.
 
Быстрорастущие направления
 
Некоторые отрасли показывают особенно высокий рост инвестиций:
  • энергетика - +250,9%
  • информация и связь (IT) - +241,7%
  • сельское хозяйство - +176,5%
Это говорит о постепенном смещении фокуса в сторону технологий и инфраструктуры. 

Социальные отрасли 

На фоне роста индустриальных инвестиций ряд сфер получает значительно меньше финансирования:
  • образование - 3,1%, при этом резкое снижение
  • здравоохранение - 1,8%
  • наука и профессиональная деятельность - менее 1%

