В январе-феврале 2026г. объем инвестиций в основной капитал составил 1984,7 млрд. тенге, что на 0,2% больше, чем в январе-феврале 2025г. (в сопоставимых ценах), передает BAQ.kz.

Почти треть всех инвестиций в Казахстане сосредоточена в трех регионах - Астане, Алматы и Атырауской области. Такая концентрация капитала отражает сохраняющуюся тенденцию к централизации экономической активности.

По итогам января - февраля 2026 года наибольшая доля инвестиций в основной капитал пришлась на столицу - 13,5% от общего объема. Второе место занимает Алматы с долей 12,7%, третье - Атырауская область, на которую приходится 10,4% инвестиций.

Таким образом, три крупнейших центра аккумулируют более трети всех вложений в стране.

Почему именно эти регионы

Такая структура инвестиций свидетельствует о высокой концентрации экономической активности в крупнейших городах и нефтедобывающем регионе.

Астана и Алматы продолжают оставаться ключевыми точками притяжения капитала благодаря развитой инфраструктуре, деловой активности и высокой концентрации бизнеса. В свою очередь, Атырауская область сохраняет позиции одного из лидеров за счет нефтегазового сектора.

Регионы остаются в неравных условиях

На фоне лидеров значительная часть регионов демонстрирует более низкий уровень инвестиционной активности. Это усиливает дисбаланс в развитии территорий и формирует неравномерное распределение экономического роста.

Куда направляются инвестиции

По итогам января–февраля 2026 года наибольшая доля инвестиций пришлась на промышленность - 44,2% от общего объема.

Внутри сектора:

добывающая промышленность - 17,5%

обрабатывающая промышленность - 14,3%

Это подтверждает, что экономика Казахстана по-прежнему ориентирована на индустриальное производство и сырьевые отрасли.

Второе место - недвижимость

На операции с недвижимым имуществом приходится 20,8% всех инвестиций.

Это делает сектор одним из ключевых драйверов экономики, особенно в крупных городах, где активно развивается строительство и коммерческая недвижимость.

Транспорт и логистика

Значительная доля инвестиций направляется в транспорт и складирование - 13,4%.

Рост вложений в эту сферу связан с развитием логистических коридоров, усилением транзитного потенциала страны и увеличением грузоперевозок.

Быстрорастущие направления

Некоторые отрасли показывают особенно высокий рост инвестиций:

энергетика - +250,9%

информация и связь (IT) - +241,7%

сельское хозяйство - +176,5%

Это говорит о постепенном смещении фокуса в сторону технологий и инфраструктуры.

Социальные отрасли

На фоне роста индустриальных инвестиций ряд сфер получает значительно меньше финансирования: