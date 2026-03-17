Где сосредоточены инвестиции в Казахстане в 2026 году
Треть инвестиций — в трех регионах
В январе-феврале 2026г. объем инвестиций в основной капитал составил 1984,7 млрд. тенге, что на 0,2% больше, чем в январе-феврале 2025г. (в сопоставимых ценах), передает BAQ.kz.
Почти треть всех инвестиций в Казахстане сосредоточена в трех регионах - Астане, Алматы и Атырауской области. Такая концентрация капитала отражает сохраняющуюся тенденцию к централизации экономической активности.
По итогам января - февраля 2026 года наибольшая доля инвестиций в основной капитал пришлась на столицу - 13,5% от общего объема. Второе место занимает Алматы с долей 12,7%, третье - Атырауская область, на которую приходится 10,4% инвестиций.
Таким образом, три крупнейших центра аккумулируют более трети всех вложений в стране.
Почему именно эти регионы
Такая структура инвестиций свидетельствует о высокой концентрации экономической активности в крупнейших городах и нефтедобывающем регионе.
Астана и Алматы продолжают оставаться ключевыми точками притяжения капитала благодаря развитой инфраструктуре, деловой активности и высокой концентрации бизнеса. В свою очередь, Атырауская область сохраняет позиции одного из лидеров за счет нефтегазового сектора.
Куда направляются инвестиции
- добывающая промышленность - 17,5%
- обрабатывающая промышленность - 14,3%
Второе место - недвижимость
Транспорт и логистика
- энергетика - +250,9%
- информация и связь (IT) - +241,7%
- сельское хозяйство - +176,5%
Социальные отрасли
- образование - 3,1%, при этом резкое снижение
- здравоохранение - 1,8%
- наука и профессиональная деятельность - менее 1%
