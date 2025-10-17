В строительной отрасли Казахстана зафиксирован уверенный рост: по итогам января–сентября 2025 года объем выполненных работ составил 6,44 трлн тенге, что на 14,9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, передает BAQ.KZ со ссылкой на Бюро нацстатистики.

Активный рост наблюдается сразу в 17 регионах страны, а лидерами стали мегаполисы и северные области.

Наибольший прирост зафиксирован в Астане — сразу на 41,8%, и в Алматы — на 37,7%, что связано с масштабными инфраструктурными проектами и активным жилищным строительством. Существенные темпы роста также показали Северо-Казахстанская (+27,3%), Акмолинская (+26,4%), Туркестанская (+25,5%), Костанайская (+23,5%), Павлодарская (+23%) и Алматинская области (+21,1%).

Жилищное строительство также демонстрирует позитивную динамику. Общая площадь сданного в эксплуатацию жилья за девять месяцев выросла на 3,4% и составила 12,85 млн квадратных метров. Из них 8,07 млн кв.м приходится на многоквартирные дома, а 4,66 млн кв.м — на индивидуальное жилье.

Интересно, что почти 92% от всего построенного жилья было введено в эксплуатацию частными застройщиками, что подтверждает устойчивый интерес бизнеса к инвестициям в сферу недвижимости.