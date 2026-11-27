В воскресенье, 29 ноября, в Казахстане пройдут внеочередные выборы депутатов маслихатов. Чтобы в день голосования не тратить время на поиски избирательного участка, узнать его номер и адрес можно заранее. Для этого доступны несколько способов – от государственных онлайн-сервисов до уведомлений в банковских приложениях, передает корреспондент BAQ.KZ.

Как найти свой избирательный участок

По информации Центральной избирательной комиссии, для поиска избирательного участка доступны три онлайн-площадки:

Достаточно перейти по одной из ссылок, выбрать регион, ввести ИИН и нажать кнопку «Найти участок». Система покажет номер и адрес избирательного участка.

Если найти себя в списках избирателей не удалось, можно обратиться в колл-центр региона, в котором гражданин зарегистрирован по постоянному месту жительства.

Как еще можно узнать адрес участка

Проверить информацию можно через мобильное приложение eGov Mobile.

Кроме того, казахстанцам направили SMS-приглашения на выборы и push-уведомления через приложения банков. В сообщениях содержатся ссылки на сервисы поиска избирательных участков.

Перейти к сервису можно и с помощью QR-кода.

На официальном сайте Центральной избирательной комиссии также доступен ИИ-ассистент Sailau AI, который помогает получить ответы на вопросы, связанные с избирательной кампанией.

«На протяжении всей кампании работа комиссий была направлена на то, чтобы каждый избиратель мог своевременно получить необходимую информацию о предстоящих выборах. Активно использовались цифровые методы работы. Вместе с тем, непосредственное взаимодействие с гражданами также неизменно сохраняет свою значимость. Поэтому члены участковых комиссий по сложившейся практике проводили подомовой обход с вручением избирателям персональных приглашений на выборы», – сообщил заместитель председателя ЦИК Мухтар Ерман.

Во сколько откроются избирательные участки

По данным, озвученным на заседании Центризбиркома 27 ноября, в день выборов в Казахстане будут работать 10 338 избирательных участков.

На 101 участке голосование начнется в 06:00, на остальных – в 07:00.

По общему правилу голосование продлится до 20:00 по местному времени.

Всего в списки избирателей включены 12 679 459 казахстанцев.

Напомним, внеочередные выборы депутатов маслихатов всех уровней состоятся 29 ноября 2026 года.