В Алматы с 3 по 7 августа в ряде районов города временно отключат электроэнергию. Об этом сообщили в АО «Алатау Жарық Компаниясы» (АЖК).

Как пояснили в компании, ограничения связаны с проведением текущего ремонта электросетей и устранением выявленных дефектов. Работы направлены на повышение надежности электроснабжения.

В большинстве случаев отключения будут проходить с 08:00 (на отдельных участках – с 09:00) до 17:00.

Где отключат свет 3 августа

Без электроснабжения временно останутся отдельные дома и кварталы в микрорайонах Айгерим-1, Самгау, Туркестан, Теректы, Тастыбулак, Акжар, Новый, Кок-Тобе, а также на улицах Сейфуллина, Абая, Панфилова, Курмангазы, Байтурсынова, Жандосова, Толе би, Богенбай батыра и ряде других.

Где пройдут отключения 4 августа

Работы запланированы в микрорайонах Айгерим-1, Кок Кайнар, Самгау, Улжан-2, Алгабас, Кайрат, Тастыбулак, Акжар, Самал-1, Аксай-2, а также на отдельных участках улиц Абая, Байтурсынова, Ауэзова, Байзакова, Айтеке би, Гоголя, Сейфуллина и других.

Отключения 5 августа

В этот день ремонтные работы затронут микрорайоны Айгерим-1, Шанырак-1, Шанырак-2, Улжан-2, Карагайлы, Калкаман-2, Ожет, Карасу, Алатау, Тастыбулак, Акжар, а также отдельные участки улиц Суюнбая, Жамбыла, Абая, Ауэзова, Орманова, Жибек жолы, Сейфуллина и других.

Где не будет света 6 августа

Плановые отключения ожидаются в микрорайонах Айгерим, Самгау, Алгабас, Калкаман-2, Ожет, Кок-Тобе-2, Тастыбулак, Акжар, а также на отдельных участках улиц Абая, Байзакова, Жандосова, Сатпаева, Тлендиева, Богенбай батыра, Макатаева, Жибек жолы, Райымбека и других.

Работы 7 августа

В последний день ремонтных работ электроэнергию временно отключат в микрорайонах Айгерим-1, Карагайлы, Калкаман-2, Ожет, Ерменсай, Тастыбулак, Акжар, Кок-Тобе, а также на отдельных участках улиц Жандосова, Ауэзова, Брусиловского, Тлендиева, Достык, Бухар жырау, Жарокова и других.

Что рекомендуют жителям

В АЖК просят жителей заранее учитывать временные ограничения при планировании дня и напоминают, что ремонтные работы необходимы для повышения надежности электроснабжения города.

Полный перечень адресов, попадающих под отключение, опубликован на официальных информационных ресурсах АО «Алатау Жарық Компаниясы».