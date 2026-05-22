Где в Алматы проходят ярмарки выходного дня

В Алматы продолжают работу ярмарки выходного дня, организованные СПК "Алматы" в рамках мер по обеспечению продовольственной безопасности и сдерживанию цен на продукты, передает BAQ.kz.

На ярмарках представлена продукция производителей из Алматы, районов Алматинской области, а также Восточно-Казахстанской области.

Более тысячи видов продукции

Покупателям предлагают свыше 1000 наименований товаров – от овощей и фруктов до мясной и молочной продукции.

С начала 2026 года на ярмарках реализовали около 8,5 тысячи тонн продовольствия, включая социально значимые продукты.

По данным СПК, ярмарки уже посетили более 60 тысяч человек.

Где проходят ярмарки

Ярмарки работают каждую субботу и воскресенье с 09:00 до 18:00 по следующим адресам:

– Микрорайон Казахфильм – Бостандыкский район;

– улица Рыскулбекова, 33/2 – Ауэзовский район;

– пересечение улиц Мендыкулова и Бектурова – Медеуский район;

– улица Масанчи между улицами Айтеке би и Гоголя – Алмалинский район;

– Микрорайон Кулагер – Жетысуский район.

Новая ярмарка

С 16 мая новая ярмарка выходного дня начала работу в микрорайоне Кулагер Жетысуского района.

В СПК "Алматы" сообщили, что в дальнейшем географию ярмарок планируют расширить с охватом всех восьми районов города.

Ярмарки модернизируют

Параллельно в городе идет модернизация торговых площадок в микрорайоне Казахфильм и в Ауэзовском районе.

Проект предусматривает обновление инфраструктуры и приведение ярмарок в соответствие с санитарными и архитектурными требованиями.