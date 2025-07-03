5 и 6 июля в столице пройдет ярмарка в честь Дня города, на которой будут представлены лучшие продукты местных фермеров и производителей из разных уголков Казахстана, передает BAQ.KZ. Жители и гости Астаны смогут приобрести свежие овощи, фрукты, мясо, молочные и мучные изделия, выпечку, натуральные соки, варенье и другие лакомства по выгодным ценам.

Мероприятие будет проходить на территории ТРЦ "Koktal" по адресу: проспект Нургисы Тлендиева, 12а, с 10:00 до 19:00 часов. Кроме того, ярмарка будет работать и в обычном формате по адресу: ул. Бейбарыс Султана 23, напротив ЖК "Рио-де-Жанейро", ежедневно с 10:00 до 19:00.

Для удобства посетителей рядом с ярмаркой курсируют автобусные маршруты №2, 32, 49, 50, 73. Не упустите возможность купить качественные продукты и насладиться атмосферой праздника.