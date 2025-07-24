В эти выходные, 26 и 27 июля, в столице снова развернутся яркие и вкусные сельскохозяйственные ярмарки, где жители и гости Астаны смогут приобрести свежие продукты напрямую от фермеров со всей страны, передает BAQ.KZ со ссылкой на официальный сайт акимата города.

Главной площадкой станет торговый центр "KERYEN JOLY" (шоссе Алаш, 35), где с 10:00 до 19:00 будет представлен широкий ассортимент: сезонные овощи и фрукты, свежая молочная продукция, мясо, хлебобулочные изделия, мёд, варенье и даже натуральные соки — всё по ценам производителей, без торговых накруток.

Дополнительно ярмарки развернутся и в других локациях, уже хорошо знакомых горожанам:

- на территории ТРЦ "Коктал" (пр. Нургиса Тлендиева, 12а);

- на ул. Бейбарыс Султан, 23 (напротив ЖК "Рио-де-Жанейро").

Ярмарки станут отличной возможностью пополнить запасы домашних продуктов к августу, поддержать отечественных производителей и просто приятно провести время в атмосфере живого общения и свежести фермерской продукции.