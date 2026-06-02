Перекресток Абая и Сембинова закроют на ночь в Астане

Жителей и гостей Астаны предупредили о временных ограничениях движения сразу на нескольких участках города. Ограничения связаны с ремонтом дорожного покрытия, строительством новых улиц и модернизацией инженерной инфраструктуры.

Перекресток Абая и Сембинова закроют на ночь

Наиболее краткосрочное ограничение коснется пересечения проспекта Абая и улицы А. Сембинова. В связи с укладкой верхнего слоя асфальта движение на перекрестке будет полностью перекрыто с 22:00 2 июня до 08:00 3 июня.

Водителям рекомендуют заранее выбирать альтернативные маршруты и учитывать изменения при планировании поездок.

На проспекте Тлендиева ограничения продлятся до середины июня

С 31 мая по 15 июня частично ограничено движение по проспекту Н. Тлендиева на участке от улицы Баршын до транспортной развязки.

Полного перекрытия не будет – движение организовано по одной стороне дороги в обоих направлениях.

Ремонт продолжается на улице Тынышбаева

До 2 июня действует частичное ограничение движения по улице М. Тынышбаева на участке от улицы А. Байтурсынова до улицы Ж. Нажимеденова.

Здесь дорожные службы проводят укладку верхнего слоя асфальтобетонного покрытия.

До середины июня ограничено движение на пересечении Айтеке би и Коргалжынского шоссе

С 30 мая по 12 июня ремонтные работы ведутся на пересечении улицы Айтеке би и шоссе Коргалжын.

На время восстановления асфальтового покрытия движение сохраняется в обоих направлениях, однако транспорт пропускают по одной стороне дороги.

Для объезда водителям рекомендуют использовать улицу Е-489 и улицу Умай ана.

Ограничения возле проспекта Мангилик Ел продлятся до сентября

Самые продолжительные перекрытия связаны со строительством новых улиц в районе пересечения проспекта Мангилик Ел и улицы Сыганак.

С 15 апреля по 1 сентября полностью закрыт проезд на участке от улицы А. Бокейхана до городской поликлиники №9. Подъезд к медицинскому учреждению организован со стороны проспекта Мангилик Ел.

Кроме того, с 26 апреля по 1 сентября полностью перекрыт участок между бизнес-центром Syganaq и жилым комплексом «Ишим». Ограничения связаны со строительством новой улицы и прокладкой инженерных сетей.

В акимате столицы призвали водителей и пешеходов внимательно следить за временными схемами движения, заранее планировать маршруты и учитывать возможные задержки на дорогах. На всех участках установлены временные дорожные знаки и указатели.