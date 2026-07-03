Где в Астане отключат электричество 3 июля: полный список улиц

В Астане 3 июля в связи с плановыми ремонтными работами на электросетях в ряде районов города временно отключат электроэнергию. Об этом сообщили в АО «Астана-РЭК».

Наиболее масштабные отключения ожидаются в районе Алматы.

С 08:30 до 16:30 без света останутся жители жилого массива Юго-Восток, а также улиц Шынырау, Масаты, Кобыз, Тулебаева, Бесбалык, Сарын, Кошкарбаева, Айнаколь, Озбек Али Жанибек, Сарыагаш, Отыкен, Енесай, Орхон, Булбул, Актоган, Альконыр, Бырымжановтар, Сутбулак, Бозшолак, Жумабаева, Тайказан, Кожилек, Бесшалкар, Ахметбекова, Бозинген и Кордай.

Кроме того, с 08:00 до 18:00 электроснабжение будет отсутствовать в жилых комплексах Metro, «Оберег» и «Ырыс», а также по ряду адресов на улицах Шаймерденова, Тулебаева, Капал, Б. Шолака, Шалкоде, Байшешек, Кокжелек, Булбул, Сарын, Ахметбекова, Озбека Али Жанибека, Мустафы Шокая, Игешева, Маркова, Бастобе, Альконыр, Кордай, Абылай хана, Кумкент, Каратал, Айнаколь, Жанкент, Балкантау, Обаган, Конырауылы, Талгар, Таскескен, Акшатау, Уштобе, Саркан, Машхура Жусупа Копейулы, Атамура, Кобыз, Есиль, Баянтау, Леси, Масаты, Тулкибас, Орхон, Ер Кокше, Кызылколь, Темиртау, Бурабай, Ер Таргын, Ер Косай, Аркайым, Жанаарка, Майдаконыр, Борели и Баганалы.

Отключения также затронут поселок Промышленный и садоводческие общества «Мичуринец», «Почтовик», «Зеленая роща», «Зеленый остров» и «Ударник».

В районе Нура электричество отключат с 09:00 до 13:00. Под ограничения попадут жилой массив Уркер, дом 377 по улице Жаменке Абыз, дома 13, 15, 29, 31 и 35 по улице Е-645, дома 22, 26, 34, 36, 40 и 44 по улице Е-646, а также дом 12 по улице Е-647.

В районе Сарыарка плановые работы пройдут с 13:30 до 16:30. В это время электроэнергии не будет на улицах Кокжиек, Бабатауйлы, Актау, Болашак, Аккорган, Новостройки и Байконыр.

В АО «Астана-РЭК» призвали жителей учитывать временные ограничения при планировании дня и принесли извинения за возможные неудобства.