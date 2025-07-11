С 12 по 13 июля в Астане будет работать новая площадка ярмарки выходного дня, передает BAQ.KZ.

Торговая площадка разместится на территории недавно открытого торгового центра "KERYEN JOLY", расположенного по адресу: шоссе Алаш, 35. Об этом сообщает официальный сайт акимата Астаны.

Новый торговый объект отличается современной инфраструктурой, удобной транспортной доступностью и высоким пешеходным трафиком. Площадка оснащена холодильным и складским оборудованием, что делает её особенно подходящей для реализации фермерской продукции и продуктов питания.

На ярмарке жители и гости города смогут приобрести широкий ассортимент продуктов от казахстанских производителей: свежие овощи и фрукты, мясо и мясные изделия, молочную продукцию, хлеб, мёд, варенье, натуральные соки и другие товары по привлекательным ценам.

Помимо новой локации, в эти же даты 12 и 13 июля ярмарки выходного дня будут работать и на уже привычных жителям площадках:

на территории ТРЦ "Коктал" (проспект Нургисы Тлендиева, 12а);

на улице Бейбарыс Султан, 23 (напротив ЖК "Рио-де-Жанейро").

Все ярмарки будут открыты с 10:00 до 19:00.