Аким Астаны Женис Касымбек на своей странице в Instagram рассказал о строительстве новых медицинских учреждений, передает BAQ.kz.

"При развитии города уделяем особое внимание строительству социальных объектов. Ознакомился с ходом строительства медицинских учреждений. За последние годы в столице было построено и открыто 21 медицинский объект. Это Национальный научный онкологический центр, Национальный координационный центр экстренной медицины, 19 филиалов при поликлиниках для обеспечения шаговой доступности. Тем не менее, с учетом ежегодного роста населения, растет спрос на медицинские учреждения. В строительство медицинских объектов также привлекаем частные средства, - написал Женис Касымбек.

До конца текущего года в районе вокзала "Нұрлы жол" планируется открытие частной поликлиники на 350 посещений в смену, которая позволит обеспечить жителей доступной медпомощью в рамках госзаказа.

Фото акимат г. Астаны

В следующем году ожидается завершение строительства приемно-диагностического комплекса при городской многопрофильной больнице №2, также перинатального центра на 250 коек в районе "Сарыарка" за счет средств Фонда "Самрук-Казына".

Также в следующем году начнется строительство детского травматологического корпуса на базе Национального координационного центра экстренной медицины на 200 коек.

В целом на ближайшие 3 года запланировано строительство 11 объектов здравоохранения: перинатальный центр в районе "Алматы", новая современная многопрофильная больница, 6 новых полноценных поликлиник (2 – государственные), 3 подстанции скорой медицинской помощи", - написал аким столицы.