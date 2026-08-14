Численность населения Республики Казахстан на 1 июля 2026 года составила 20 млн 590 тыс. 589 человек.

Где живет больше казахстанцев

По данным Бюро национальной статистики, из общего числа жителей 13 млн 190 тыс. 585 человек, или около 64%, проживают в городах. В сельской местности живут 7 млн 400 тыс. 4 человека, или около 36%.

Таким образом, городское население Казахстана почти в два раза превышает сельское.

Кого больше – мужчин или женщин

Сообщается, что в стране проживают 10 млн 65 тыс. 819 мужчин и 10 млн 524 тыс. 770 женщин.

Женщин в Казахстане примерно на 459 тыс. человек больше, чем мужчин.

В каких регионах больше городских жителей

Самая высокая доля городского населения зафиксирована в Карагандинской области – 82,7%.

На втором месте находится область Улытау – 79,6%, на третьем – Актюбинская область – 76,5%.

Наименьшая доля городского населения отмечена в Алматинской области – 19,3%. Далее идут Туркестанская область – 25,4% и область Жетісу – 46%.

Статистические данные отражают численность населения по полу и типу местности по состоянию на 1 июля 2026 года.