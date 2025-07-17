В Казахстане на сегодняшний день на учёте состоят 8 092 пациента с туберкулёзом. Об этом на пресс-конференции в СЦК сообщил главный внештатный фтизиатр Министерства здравоохранения РК, директор Национального научного центра фтизиопульмонологии Малик Аденов, передаёт BAQ.KZ.

По его словам, при оценке эпидемиологической ситуации важно учитывать не только абсолютные цифры, но и показатели, рассчитанные на 100 тысяч населения.

"В одном регионе может проживать свыше миллиона человек, а в других — всего 600–700 тысяч. Поэтому мы смотрим не столько на количество заболевших, сколько на коэффициент заболеваемости", — пояснил он.

Так, наиболее высокие показатели заболеваемости туберкулёзом зафиксированы в Атырауской, Мангистауская и Улытауская областях.

"Это регионы с относительно небольшим населением, но с высоким уровнем заболеваемости", — уточнил специалист.

В то же время в таких крупных регионах, как Туркестанская область, Алматы, Астана и Шымкент, несмотря на высокую численность населения, показатели остаются низкими. Однако, как отметил Аденов, анализировать ситуацию нужно не только по текущим данным.