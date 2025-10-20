В Казахстане сразу несколько профессий и должностей демонстрируют среднемесячные зарплаты свыше 10 миллионов тенге, сообщает Бюро национальной статистики по итогам большого обследования по доходам.

Данные показывают, что столь высокие оклады чаще встречаются в финансовом секторе и строительстве, а также в управлении транспортными компаниями.

Финансы и страхование

В сегменте вспомогательной деятельности в сфере финансовых услуг и страхования средняя зарплата женщин — руководителей управления по развитию компании — достигает 16,9 млн тенге в месяц. Для мужчин на аналогичных должностях показатель — 2,7 млн тенге.

В сфере финансового посредничества (кроме страхования и пенсионного обеспечения) женщины-председатели правления получают в среднем 11 млн тенге, мужчины — 3,7 млн тенге.

В организациях, занимающихся страхованием и пенсионным обеспечением (кроме обязательного), мужчины, возглавляющие финансово-экономические отделы, зарабатывают 14,9 млн тенге в месяц.

Строительство

Мужчины, работающие горными инженерами в секторе специализированных строительных работ, получают в среднем 12 млн тенге.

Директора проектных и изыскательских организаций в строительстве зданий зарабатывают около 11,5 млн тенге.

Воздушный транспорт

Средняя зарплата генеральных директоров компаний воздушного транспорта — 10,4 млн тенге в месяц. В этой категории в выборке присутствуют только мужчины.

Эксперты отмечают, что речь идёт о средних зарплатах внутри подгрупп, то есть фактические доходы отдельных сотрудников могут быть как ниже, так и значительно выше этих значений. Однако, если среднее значение превышает 10 млн тенге, в выборке гарантированно есть работники, получающие не меньше этой суммы.