В 2025 году введено в эксплуатацию 9 новых объектов ВИЭ общей мощностью 503 МВт.

Из девяти объектов пять - ветровые электростанции мощностью 387 МВт, три - солнечные электростанции мощностью 90 МВт и одна ГЭС мощностью 26 МВт.

Расположены они в Карагандинской, Актюбинской, Кызылординской, Мангистауской областях, а также в областях Улытау и Жетысу,

- Всего в стране функционируют 162 объекта ВИЭ общей установленной мощностью 3,5 гигаватт. Это включает: 67 ветровых электростанций, 49 солнечных электростанций, 43 гидроэлектростанции и 3 биогазовые электростанции, - сообщили в Минэнерго РК.

По итогам 2025 года доля "чистой" генерации достигла 7%, отражая положительную динамику на пути к устойчивому энергетическому балансу. Напомним, в 2024 году доля ВИЭ составляла 6,43 % от общего производства электроэнергии в стране.