Где в Казахстане появились новые объекты ВИЭ
Всего в прошлом году введено девять новых возобновляемых источников энергии.
Общая мощность новых объектов составила 503 МВт, передает BAQ.KZ.
Из девяти объектов пять - ветровые электростанции мощностью 387 МВт, три - солнечные электростанции мощностью 90 МВт и одна ГЭС мощностью 26 МВт.
Расположены они в Карагандинской, Актюбинской, Кызылординской, Мангистауской областях, а также в областях Улытау и Жетысу,
- Всего в стране функционируют 162 объекта ВИЭ общей установленной мощностью 3,5 гигаватт. Это включает: 67 ветровых электростанций, 49 солнечных электростанций, 43 гидроэлектростанции и 3 биогазовые электростанции, - сообщили в Минэнерго РК.
По итогам 2025 года доля "чистой" генерации достигла 7%, отражая положительную динамику на пути к устойчивому энергетическому балансу. Напомним, в 2024 году доля ВИЭ составляла 6,43 % от общего производства электроэнергии в стране.
