Забеги в Казахстане собирают всё больше людей. В 2026 году на старты фонда «Смелость быть первым» вышли больше 40 тысяч человек. Юбилейный Almaty Marathon в сентябре пробежали 16 тысяч участников из 66 стран. В Астане, по данным акимата, за прошлый год на забеги вышли около 27 тысяч человек, а на этот сезон в столице запланировали 26 стартов. Бегают семьями, с детьми, в костюмах и даже в мороз.

С холодами сезон не заканчивается. В декабре любителей ждут кроссы, новогодние и онлайн-забеги, лыжные гонки. Первые старты назначены на 5 декабря в Уральске и в селе Миялы Атырауской области. К 35-летию Независимости Астана готовит турнир по триатлону и открытый чемпионат по лёгкой атлетике, а в Алматы пройдёт костюмированный забег для всей семьи. BAQ.KZ собрал известные на 25 ноября даты, дистанции и условия участия.

Забеги и скандинавская ходьба

5 декабря, Уральск. Чемпионат Западно-Казахстанской области по легкоатлетическому кроссу среди взрослых пройдёт в городском парке культуры и отдыха, на правом берегу Шагана. Регистрация с 09:00 до 09:30, старт в 09:30. Мужчины пробегут 12 км, женщины 8 км. На смешанную эстафету 4 × 1 км от каждой команды выйдут двое мужчин и две женщины. В анонсе управление спорта указывает, что в чемпионате участвуют спортсмены области.

5 декабря, село Миялы, Атырауская область. В новом парке села Миялы Кызылкогинского района дадут старт областному забегу. На выбор две дистанции, 5 и 10 км. Участие бесплатное, организаторы предусмотрели 1 500 мест.

6 декабря, Усть-Каменогорск. В легкоатлетическом центре имени Ольги Рыпаковой пройдёт городской чемпионат по скандинавской ходьбе. Клуб Oskemen Nordic объявил две дистанции, 600 м и 1 км. Заявлено 110 мест. В зависимости от категории взнос составит 3 000 или 8 000 теңге.

20 декабря, Алматы. У комплекса Almaty Arena пройдёт семейный костюмированный забег. В честь наступающего 2027 года участникам предложат пробежать или пройти 2 027 метров. В программе детские забеги, инклюзивный старт, индивидуальный и командный бег, скандинавская ходьба. Для участия достаточно надеть новогодний аксессуар. Дети любого возраста могут выйти на семейный старт вместе со взрослым. Взнос составит 2 027 теңге. Регистрация завершится 10 декабря.

Астана к 35-летию Независимости

12 декабря, Астана. На велотреке «Сарыарка» пройдёт городской турнир по триатлону. В тот же день в спорткомплексе «Толкын» разыграют чемпионат столицы по общей физической подготовке. Оба старта акимат включил в праздничную программу к 35-летию Независимости.

16 декабря, Астана. Для детей из соседних жилых комплексов на катке у ЭКСПО устроят «Весёлые старты».

С 18 по 20 декабря, Астана. В легкоатлетическом комплексе Qazaqstan пройдёт открытый чемпионат столицы по лёгкой атлетике, посвящённый 35-летию Независимости.

Конец декабря, Астана. Управление физической культуры и спорта столицы называло «Новогодний забег» последним стартом сезона. Дату пока не объявили. В прошлом году забег прошёл 28 декабря в Триатлон-парке. Дистанция была 5 км, участие бесплатное. При морозе минус 20 на старт вышли больше 700 человек.

Лыжные гонки и спортивное ориентирование

10, 11 и 13 декабря, Щучинск. На этапе Кубка Восточной Европы лыжники дважды пройдут по 10 км. На 10 декабря назначена гонка классическим стилем, на 13 декабря свободным. Между ними, 11 декабря, пройдёт классический спринт на 1,2 км. Соревнования перенесли с ноября.

С 16 по 19 декабря, Восточно-Казахстанская область. На лыжной базе Бобровка пройдёт чемпионат Казахстана по зимнему спортивному ориентированию. 16 декабря спортсмены выйдут на среднюю дистанцию, 17 декабря состоится гонка по выбору, 18 декабря смешанная эстафета. Завершит программу спринт 19 декабря.

22, 23 и 25 декабря, Щучинск. В городе пройдёт ещё один этап Кубка Восточной Европы. 22 декабря лыжники выступят в классическом спринте на 1,5 км. На 23 декабря назначен масс-старт на 20 км, на 25 декабря гонка на 10 км свободным стилем с раздельным стартом.

Велогонка и забеги из любого региона

С 1 декабря, Run Winter Challenge. Участники сами выбирают маршрут и время пробежек. Цель за зиму составляет не менее 270 км. Километры суммируют до 28 февраля 2027 года. Заявлено 1 000 мест, взнос составляет 8 146 теңге.

19 декабря, виртуальная велогонка. Второй этап Sport Status Virtual League пройдёт на велотренажёрах через платформу Zwift. Участие бесплатное. Карточка гонки появится в клубе лиги в приложении Zwift Companion за три дня до старта.

До 31 декабря, Dostyq Run. К онлайн-забегу Федерации триатлона Астаны можно присоединиться из любой точки Казахстана. Участник сам выбирает дистанцию, место и время пробежки.

Старты с предварительными данными

27 и 28 ноября, Усть-Каменогорск. В системе Федерации лёгкой атлетики размещена карточка открытого чемпионата областной спортивной школы олимпийского резерва в центре имени Ольги Рыпаковой. В карточке указаны число и месяц, год и программа дисциплин отсутствуют.

7 и 8 декабря, Акмолинская область. В региональный лыжный календарь включён Кубок области. Предварительное место проведения в календаре Astana Ski указано как Щучинск.

31 декабря, Павлодар. На Усольской лыжной базе каждый год проводят новогодний забег. Там же с ноября идут зимние кроссы на 4 и 6 км для женщин и на 6 и 8 км для мужчин.

Регистрация на январь уже открыта

17 января 2027 года, Актау. Зимний забег Winter Run 2027 пройдёт вокруг Ботанического сада. На выбор три дистанции, 2,5, 5 и 7,5 км. Участие платное, от 5 до 9 тысяч теңге в зависимости от дистанции.