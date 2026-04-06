Где в Казахстане самые дорогие детсады
Средняя стоимость услуг дошкольных учреждений в Казахстане достигла 30 тысяч тенге в месяц, но цены сильно различаются по регионам.
Сегодня 2026, 10:59
48Фото: freepik.com
В Казахстане растут цены на услуги дошкольных учреждений - в среднем родители платят около 30 тысяч тенге в месяц, передает BAQ.KZ.
Сколько стоит детский сад
Как сообщается на ranking.kz, категорию дошкольных услуг входят не только детские сады, но и ясли, кружки, секции и коррекционные центры. По итогам февраля 2026 года средняя стоимость по стране составила 30 тыс. тенге в месяц.
При этом в половине крупных городов цены оказались выше этого уровня.
Где дороже всего
Самые высокие цены зафиксированы в Алматы - в среднем 38,2 тыс. тенге в месяц.
Далее идут:
•Астана - около 36 тыс. тенге;
•Костанай - также около 36 тыс. тенге;
•Усть-Каменогорск - 35,7 тыс. тенге;
•Павлодар - 33,1 тыс. тенге.
Таким образом, в крупнейших городах услуги обходятся на 20–27% дороже среднего уровня по стране.
Где дешевле
Самые низкие цены отмечены в Туркестане - всего 12,7 тыс. тенге в месяц.
Также относительно доступные услуги:
•в Таразе - около 19,3 тыс. тенге;
•в Кызылорде - около 19,4 тыс. тенге.
Разница между городами остается значительной - в некоторых случаях цены отличаются более чем в два раза.
Как изменились цены за год
В среднем по стране услуги дошкольных учреждений подорожали на 10% за год.
Однако в ряде городов рост оказался значительно выше:
•Усть-Каменогорск - +40%;
•Семей - +33,2%;
•Конаев - +24,1%;
•Петропавловск - +19,1%;
•Талдыкорган - +18,2%;
•Тараз - +18%.
В то же время в некоторых городах цены почти не изменились, а в Караганде даже немного снизились - на 0,5%.
Почему это вызывает тревогу
Эксперты отмечают серьезную разницу не только в уровне цен, но и в темпах их роста.
В отдельных городах услуги дорожают быстрее, чем общая инфляция.
При этом доходы населения не успевают за ростом цен:
•зарплаты растут медленнее;
•в ряде случаев остаются на прежнем уровне;
•реальная заработная плата в конце прошлого года даже снизилась.
С учетом того, что дошкольное образование - социально значимая услуга, такая динамика вызывает обеспокоенность.
Ранее, по итогам 2025 года банки второго уровня Казахстана получили совокупную прибыль в размере 2,72 трлн тенге, что стало рекордным показателем. На фоне роста сектора в топ-10 самых прибыльных банков произошли изменения. Годом ранее прибыль банков составляла 2,56 трлн тенге. Таким образом, рост составил 6,6%. Эти показатели отражают общее устойчивое состояние финансовой системы и уровень деловой активности в стране. В десятке лидеров по прибыли произошли заметные перестановки. Единственным банком, улучшившим свою позицию внутри топ-10, стал Bank RBK, который поднялся с девятого на восьмое место.
Самое читаемое
- Почти 900 нарушений ПДД выявили за сутки в Алматинской области
- В селе Машат Туркестанской области найдено тело утонувшей девочки
- Три американских самолета сбиты новой системой ПВО Ирана
- В Шымкенте внедряют пилотный проект по раздельному сбору отходов
- Рынки Актобе не обеспечены холодильными витринами и водопроводом: аким проверил состояние