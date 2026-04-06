В Казахстане растут цены на услуги дошкольных учреждений - в среднем родители платят около 30 тысяч тенге в месяц, передает BAQ.KZ.

Сколько стоит детский сад

Как сообщается на ranking.kz , категорию дошкольных услуг входят не только детские сады, но и ясли, кружки, секции и коррекционные центры. По итогам февраля 2026 года средняя стоимость по стране составила 30 тыс. тенге в месяц.

При этом в половине крупных городов цены оказались выше этого уровня.

Где дороже всего

Самые высокие цены зафиксированы в Алматы - в среднем 38,2 тыс. тенге в месяц.

Далее идут:

•Астана - около 36 тыс. тенге;

•Костанай - также около 36 тыс. тенге;

•Усть-Каменогорск - 35,7 тыс. тенге;

•Павлодар - 33,1 тыс. тенге.

Таким образом, в крупнейших городах услуги обходятся на 20–27% дороже среднего уровня по стране.

Где дешевле

Самые низкие цены отмечены в Туркестане - всего 12,7 тыс. тенге в месяц.

Также относительно доступные услуги:

•в Таразе - около 19,3 тыс. тенге;

•в Кызылорде - около 19,4 тыс. тенге.

Разница между городами остается значительной - в некоторых случаях цены отличаются более чем в два раза.

Как изменились цены за год

В среднем по стране услуги дошкольных учреждений подорожали на 10% за год.

Однако в ряде городов рост оказался значительно выше:

•Усть-Каменогорск - +40%;

•Семей - +33,2%;

•Конаев - +24,1%;

•Петропавловск - +19,1%;

•Талдыкорган - +18,2%;

•Тараз - +18%.

В то же время в некоторых городах цены почти не изменились, а в Караганде даже немного снизились - на 0,5%.

Почему это вызывает тревогу

Эксперты отмечают серьезную разницу не только в уровне цен, но и в темпах их роста.

В отдельных городах услуги дорожают быстрее, чем общая инфляция.

При этом доходы населения не успевают за ростом цен:

•зарплаты растут медленнее;

•в ряде случаев остаются на прежнем уровне;

•реальная заработная плата в конце прошлого года даже снизилась.

С учетом того, что дошкольное образование - социально значимая услуга, такая динамика вызывает обеспокоенность.