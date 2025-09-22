В Казахстане продолжается масштабная работа по улучшению условий труда и социального положения медицинских работников, особенно молодых специалистов, прибывающих для работы в сельской местности, передает BAQ.KZ.

Министерство здравоохранения внедряет комплекс мер поддержки, включая подъемные пособия, льготные кредиты на жильё и доплаты к заработной плате. С 1 января 2024 года размеры бюджетного кредита для приобретения жилья были существенно увеличены — до 9,2 млн тенге для работников районных центров и до 7,3 млн тенге — для сельских врачей.

Кроме того, медицинские специалисты, которые работают в сельской местности не менее пяти лет, получают единовременную выплату в размере 8,5 млн тенге. В 2024 году такую поддержку получили 254 человека, а в 2025-м — уже 106 специалистов.

За период с 2022 по 2024 годы разными видами социальной помощи охвачено 2 643 медицинских работника по всей стране. Более половины из них получили подъемные выплаты и пособия, почти тысяча специалистов обеспечены жильём, а сотни получили дополнительные льготы — возмещение коммунальных услуг, доплаты и оплату обучения. Финансирование идет как из республиканского, так и из местных бюджетов, а также за счёт медицинских организаций.

Лидерами по поддержке медиков стали Северо-Казахстанская, Костанайская и Павлодарская области. В этих регионах реализуются комплексные меры, позволяющие привлекать и удерживать специалистов, в том числе за счёт активного участия местных властей и многоканального финансирования.

Для повышения престижа профессии ежегодно присваивается звание "Қазақстанның еңбек сіңірген дәрігері" с единовременной выплатой, а также стимулируются победители республиканских конкурсов.

Важной частью социальной политики стала поддержка семей медиков: приоритетное место в детских садах, льготы для детей врачей и возмещение транспортных расходов.

В рамках миграционной политики для молодых специалистов введены сертификаты экономической мобильности и дополнительные выплаты, а в 2026 году планируется обеспечить жильём врачей остродефицитных специальностей в регионах с наибольшей нуждой.

Эти меры направлены на стабилизацию кадрового состава и повышение качества медицинской помощи во всех уголках страны.