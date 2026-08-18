Где заканчивается личное и начинается общественное: эксперты о культуре поведения

От нецензурной брани в повседневной речи до поведения в общественных местах – вопросы, которые кажутся бытовыми, напрямую связаны с культурой общества. Своим взглядом на происходящие изменения поделились Кумис Сеитова и Шерзод Пулатов, передает BAQ.KZ.

Директор академической библиотеки Национальной академии наук РК Кумис Сеитова обратила внимание на изменения в культуре повседневной речи, а кандидат в депутаты Курултая РК по партийному списку ОО «Партия «Әділет» Шерзод Пулатов – на нормы поведения в общественных местах.

«По речи человека судили о его воспитании»

Кумис Сеитова отмечает, что в казахской культуре речевой этикет традиционно был связан не только с вежливостью, но и с отношением человека к окружающим.

«Испокон веков казахский речевой этикет был не просто набором вежливых слов, за ним стояла целая философия отношений, в основе которой лежит уважение к старшим, забота о младших и умение говорить так, чтобы не обидеть и не унизить другого человека», – считает она.

По ее словам, особое значение придавалось и искусству слова – способности не просто красиво говорить, а находить правильные слова в нужный момент. Речь человека воспринималась как показатель его воспитания и внутренней культуры.

Однако сегодня, считает эксперт, грубая и нецензурная речь все чаще встречается в общественных местах, транспорте, интернете и обычных разговорах.

«Иногда появляется ощущение, что брань стала просто привычной манерой общения. Но привычка не делает ее нормой», – подчеркнула Сеитова.

Она считает, что грубая речь затрагивает не только непосредственного собеседника, но и окружающих, в том числе детей.

Культура начинается с повседневного поведения

Шерзод Пулатов также считает, что уровень культуры человека проявляется прежде всего в обычных повседневных ситуациях – в манере разговаривать, приветствовать других и вести себя в обществе.

По его мнению, сегодня существует общественный запрос на обсуждение вопросов воспитания молодежи, уважения к старшим и сохранения традиций.

«Культура человека проявляется не в больших словах, а в простых вещах – в том, как мы разговариваем, здороваемся и ведем себя среди других людей», – отметил Пулатов.

Отдельно он затронул вопрос поведения в общественных местах. По его словам, традиционное представление о воспитанности предполагает разграничение личного и публичного пространства.

В частности, Пулатов считает, что демонстративное проявление интимной близости в транспорте, парках, торговых центрах и других общественных местах может вызывать дискомфорт у окружающих.

При этом он подчеркнул, что речь не идет о вмешательстве в частную жизнь людей.

«Есть и общественное пространство, где рядом с нами дети, старшее поколение, семьи, люди разных взглядов и традиций. И здесь личная свобода, на мой взгляд, должна сочетаться с чувством меры и уважением к окружающим», – пояснил он.

Свобода и уважение к окружающим

Оба автора сходятся в том, что культура общества складывается не только из формальных правил и законов, но и из повседневного отношения людей друг к другу.

Сеитова связывает это прежде всего с бережным отношением к языку и культуре общения. По ее мнению, принципы правового и справедливого государства приобретают практический смысл, когда уважение к человеку проявляется и в обычной жизни.

Пулатов, в свою очередь, подчеркивает необходимость баланса между личной свободой и общественной этикой.

«Свобода и этика не противоречат друг другу. Настоящая культура проявляется в умении сохранить свою свободу, не забывая об уважении к человеку, который находится рядом», – заключил он.

Таким образом, несмотря на разные аспекты темы, оба мнения объединяет общий тезис: культура общества формируется в повседневном общении и поведении – от выбора слов до отношения к личным границам и окружающим.