Где зарядить электромобиль на трассах Казахстана: список 43 станций
На республиканских автодорогах активно развивается сеть электрозарядных станций.
"КазАвтоЖол" продолжает работу по развитию сети электрозарядных станций на автомобильных дорогах республиканского значения, передает BAQ.KZ.
Сегодня в Казахстане уже функционируют 43 современные станции быстрой зарядки, что делает поездки на электромобилях более комфортными и безопасными.
Станции расположены на ключевых маршрутах, соединяющих регионы страны, и обеспечивают бесперебойное движение электромобилей по основным транспортным коридорам.
Мощность оборудования достигает 320 кВт, что позволяет значительно сократить время зарядки электромобилей.
Развитие сети электрозарядных станций, по данным компании, способствует популяризации экологически чистого транспорта и формированию современной дорожной инфраструктуры.
Где работают электрозарядные станции?
1. Трасса KAZ06 "Гр. РФ (Жайсан) – Актобе – Карабутак – Кызылорда – Шымкент – Тараз – Кордай – Алматы – Хоргос – гр. КНР (Нур Жолы)" – 18 ЭЗС:
• АйшаБиби (км 535) – GasEnergy (160 кВт), Royal Petrol (160 кВт)
• Тараз (км 475) – Royal Petrol (160 кВт), GasEnergy (160 кВт)
• Актоган (км 350) – QazaqOil (160 кВт)
• Мерке (км 348) – GasEnergy (160 кВт)
• Кордай (км 214) – QazaqOil (160 кВт); (км 212) – Royal Petrol (160 кВт)
• Кенен (км 157, 158) – GasEnergy (160 кВт), Royal Petrol (160 кВт)
• Актерек (км 128) – QazaqOil (160 кВт)
• Алматы (км 26) – Compass (160 кВт)
• км 2253 – Royal Petrol (160 кВт)
• Шелек (км 127) – GasEnergy (160 и 80 кВт)
• Кызылорда (Бирказан, км 1831) – GasEnergy (160 кВт)
• Жайылма (км 1984) – GasEnergy (160 кВт)
• км 1359 – QazaqOil (160 кВт)
2. Северный обход Шымкента (KZ17-01) – 2 ЭЗС:
• км 2262 – Royal Petrol (160 кВт)
• км 2264 – Royal Petrol (160 кВт)
3. Байсеит – Кокпек – Шонжы – Коктал (KAZ05-01) – 1 ЭЗС:
• ОПС Жибек Жолы (90 кВт)
4. Алматы – Төнкеріс – Байсерке – Междуреченское (KZ05-10) – 1 ЭЗС:
• км 42 – QazaqOil (160 кВт)
5. Трасса А-3 "Алматы – Усть-Каменогорск" – 3 ЭЗС:
• Конаев (км 72) – QazaqOil (160 и 80 кВт)
• Алматы (км 26) – Helios (160 кВт)
6. Трасса KAZ01 "Екатеринбург – Алматы" – 8 ЭЗС:
• км 115 – QazaqOil (160 кВт)
• Астана (Жибек Жолы, км 1284) – Compass (320 кВт)
• Караганда (км 1456, 1496) – QazaqOil (160 кВт), GasEnergy (320 кВт)
• Акшатау (км 1706) – QazaqOil (320 кВт)
• Балхаш (км 1853) – QazaqOil (320 кВт)
• Бурубайтал (км 2152, 2131) – QazaqOil (160 кВт), Royal Petrol (160 кВт)
7. Трасса А-1 "Астана – Петропавловск" – 6 ЭЗС:
• Астана (км 18, 20) – GasEnergy (160 кВт), QazaqOil (160 кВт)
• Шортанды (км 74) – QazaqOil (320 кВт)
• Акколь (км 104) – QazaqOil (320 кВт)
• Щучинск (км 234) – QazaqOil (2 ЭЗС по 320 кВт)
8. Трасса А-17 "Астана – Павлодар – Успенка" – 1 ЭЗС:
• Шидерты (км 1217) – QazaqOil (160 кВт)
9. Трасса KAZ19 "Костанай – Рудный – Денисовка – Карабутак" – 1 ЭЗС:
• Рудненская трасса (км 547) – QazaqOil (160 кВт)
10. Трасса KAZ23 "Костанай – Аулиеколь – Сурган" – 1 ЭЗС:
• Аулиеколь (км 105) – QazaqOil (160 кВт)
11. Трасса А-16 "Жезказган – Петропавловск" – 1 ЭЗС:
• км 952 – Лукойл (Эталон Регион) (180 кВт).
