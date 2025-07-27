Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию об использовании искусственного интеллекта для устойчивого развития Центральной Азии, инициированную Таджикистаном, передает BAQ.KZ. со ссылкой на "РИА Новости".

Идея резолюции была впервые представлена президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном в сентябре 2024 года на сессии Генассамблеи. Документ направлен на поощрение этичного, безопасного и международно координируемого применения ИИ, а также на поддержку образования, инновационных проектов и стартапов.

Согласно тексту резолюции, в Душанбе будет создан Региональный центр по вопросам искусственного интеллекта. Его задачей станет координация ИИ-проектов в странах Центральной Азии. Центр займётся поддержкой университетских инициатив, сотрудничеством с технопарками и дата-центрами, а также разработкой принципов регулирования и самоконтроля в сфере ИИ.