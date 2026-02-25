Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию "Поддержка прочного мира в Украине", инициированную Украиной. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в соцсети Х, передает BAQ.KZ.

"Я приветствую сегодняшнее принятие резолюции Генеральной Ассамблеей ООН "Поддержка прочного мира в Украине", инициированной Украиной. В решающие моменты международное сообщество должно быть единым и четким в своей позиции. Сегодня оно это доказало. Для нас это не просто очередное голосование. Это подтверждение того, что Украина не одна и принципы Устава ООН по-прежнему имеют значение", - написал министр.

По его словам, 107 государств-членов поддержали эту резолюцию, послав ясный сигнал международному сообществу о позиции по завершению российско-украинской войны. Он отметил, что Украина намерена действовать решительно и последовательно для достижения всеобъемлющего, справедливого и прочного мира в соответствии с международным правом.