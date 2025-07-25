Казахстан представил третий Добровольный национальный обзор (ДНО) на Политическом форуме высокого уровня по устойчивому развитию, который прошёл в июле 2025 года в штаб-квартире ООН. Документ отражает прогресс страны в реализации Целей устойчивого развития (ЦУР), а также ключевые вызовы и приоритеты государственной политики, передает BAQ.KZ.

Обзор подготовлен Институтом экономических исследований при координации Миннацэкономики и при поддержке ПРООН. В его формировании участвовали около 2000 представителей госорганов, НПО, науки, бизнеса и молодёжи по всей стране.

Во время форума Казахстан провёл тематический диалог с другими странами, в ходе которого делегации Хорватии, Австрии и Швейцарии выразили интерес к казахстанским подходам по гендерному равенству, снижению безработицы, поддержке уязвимых групп и борьбе с выбросами метана.

Высокая оценка на аналитическую глубину Обзора была дана делегацией Хорватии. Отмечена заинтересованность в получении более подробной информации об институциональных механизмах, включая правовые квоты, обеспечивающие продвижение женского лидерства в органах государственного управления и в частном секторе. В ответ Казахстаном отмечены План действий Правительства Республики Казахстан по обеспечению продвижения равных прав и возможностей мужчин и женщин на 2024-2027 годы, отмена списка запрещённых профессий для женщин, цель увеличения доли женщин на руководящих позициях до 30%.

Австрийской стороной проявлен интерес к механизмам мониторинга и оценки проводимых мер касательно глобальной трансформации рынка труда на молодежь, женщин и уязвимые слои населения. В ответ Казахстан сообщил о снижении уровня безработицы с 4,7% в 2024 до 4,6% в первом квартале 2025 года. В дополнение к этому реализуются специальные программы, ориентированные на молодежь, а также действует система квот для трудоустройства лиц с инвалидностью, установленная в соответствии с национальным законодательством.

Вопросы взаимодействия с гражданским обществом заняли важное место в дискуссии. Были отмечены сложности, неравенстов распределение благ, антропогенное давление на окружающую среду, усиление социальной защиты и т.д. В этой связи был задан вопрос о будущих мерах по усилению прозрачности в стране, усилению социальной защиты, снижению неравенства и улучшение эффективного взаимодействия государства и гражданского общества. В ответ представитель делегации Казахстана подчеркнул, что гражданское общество было активно вовлечено на всех этапах подготовки Обзора, а Парламентская комиссия по мониторингу достижения ЦУР остаётся открытой к дальнейшему сотрудничеству с гражданскими инициативами.

Швейцария положительно оценила вступление Казахстана в Глобальное обязательство по метану. В ответ Казахстан подтердил свое обзятельство по участию в данной инициативе, подчеркнув что сокращение метана является одним из ключевых блоков мероприятий в Дорожной карте к реализации Стратегии достижения углеродной нейтральности РК к 2060 году. Особое внимание будет уделено угольному и нефтегазовому секторам, где планируется внедрение технологий и практик, спобоствующих снижению выбросов метана.

Представители Казахстана подчеркнули важность вовлечения гражданского общества в процесс подготовки обзора и подтвердили приверженность Целям Повестки-2030 и международному сотрудничеству.