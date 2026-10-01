General Atlantic проявила интерес к крупному цифровому проекту в Экибастуз
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился с председателем и генеральным директором General Atlantic Уильямом Фордом. Стороны обсудили инвестиции в технологический сектор, искусственный интеллект и цифровую инфраструктуру Казахстана.
Глава государства отметил, что искусственный интеллект и цифровая трансформация входят в число ключевых направлений развития страны. По его словам, для реализации новых проектов важно привлекать крупных международных инвесторов и технологические компании.
Президент рассказал о технологической экосистеме, которая формируется в Казахстане. В нее входят Astana Hub, Международный центр искусственного интеллекта Alem.ai и Qazaq AI Research University.
По словам Токаева, эта инфраструктура должна создавать условия для появления казахстанских технологических компаний, способных конкурировать на мировом рынке. В качестве одного из примеров он назвал Higgsfield AI.
Уильям Форд, в свою очередь, рассказал о направлениях, которые General Atlantic рассматривает для инвестиций в Казахстане. Среди них — финтех, электронная коммерция, программное обеспечение, искусственный интеллект, энергетическая и цифровая инфраструктура.
Отдельной темой встречи стала «Долина ЦОДов» в Экибастузе. Проект предусматривает создание крупной инфраструктурной площадки для искусственного интеллекта, облачных вычислений и цифровых сервисов.
Как сообщили в Акорде, General Atlantic выражает предметный интерес к участию в этом проекте.
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