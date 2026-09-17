Генерал Хон Бом До: как герой корейской независимости оказался в Кызылорде и почему его останки вернули в Корею

В августе 2021 года останки генерала Хон Бом До, одного из руководителей борьбы Кореи за независимость от Японии, были перевезены из Кызылорды в Южную Корею спустя 78 лет после его смерти. Генерал умер в Казахстане в 1943 году после депортации корейцев с Дальнего Востока. Корреспондент BAQ.KZ разбиралась, кем был Хон Бом До, почему последние годы его жизни связаны с Казахстаном и как его останки вернулись на историческую родину.

Герой борьбы за независимость Кореи

По данным официального портала Республики Корея Korea.net, Хон Бом До родился в 1868 году. В начале XX века он присоединился к вооруженной борьбе против японского колониального господства, а в 1919 году стал командующим Корейской армией независимости.

Источник: Independence Hall of Korea

Наиболее известными эпизодами его военной биографии стали сражения при Понгодонге и Чхонсанри в 1920 году. Как отмечал президент Республики Корея Мун Чжэ Ин, Хон Бом До командовал корейскими силами в этих боях, которые в Корее рассматриваются как важные события истории движения за независимость.

В официальных материалах Республики Корея Хон Бом До называют героем войны за независимость и командующим Корейской армией независимости. В 1962 году он был посмертно награжден орденом «За заслуги в создании государства».

Почему генерал оказался в Кызылорде

По данным официального портала Республики Корея, в 1937 году Хон Бом До оказался в Казахстане в результате принудительного переселения корейцев с Дальнего Востока. Он прожил здесь последние годы жизни и умер в 1943 году.

Источник: акимат Кызылординской области

Более подробные сведения приводит акимат Кызылординской области. Согласно официальной информации, Хон Бом До был депортирован в Кызылорду, где в последние годы работал охранником в корейском театре.

Генерал умер 25 октября 1943 года в Кызылорде в возрасте 75 лет и был похоронен в городе.

Так, человек, командовавший корейскими отрядами в боях против японской армии, последние годы жизни провел далеко от исторической родины – в Казахстане.

Почему Корея решила вернуть его останки

Вопрос о возвращении останков Хон Бом До на родину был поднят на государственном уровне.

В 2019 году во время государственного визита президента Республики Корея Мун Чжэ Ина в Казахстан обсуждался вопрос возвращения останков генерала. Впоследствии корейская сторона также отмечала помощь Казахстана в возвращении останков других участников движения за независимость – Ке Бон У и Хван Ун Чжона.

В августе 2021 года президент Мун Чжэ Ин сообщил, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поддержал возвращение останков Хон Бом До на историческую родину. Корейский лидер выразил благодарность Токаеву и правительству Казахстана за содействие.

В официальном сообщении акимата Кызылординской области также указано, что Касым-Жомарт Токаев поддержал запрос Мун Чжэ Ина о возвращении останков генерала, похороненного в Кызылорде.

Как останки передали Корее

В августе 2021 года в Кызылорду прибыла официальная делегация Республики Корея во главе с министром по делам патриотов и ветеранов Хван Ги Чхолем.

Источник: National Veterans Affairs Ministry / Korea.kr.

По информации акимата Кызылординской области, в состав делегации также вошли посол Республики Корея в Казахстане Ку Хонг Сок и председатель фонда «Мемориал генерала Хон Бом До» У Вон Шик. Казахстанскую сторону представляли, в частности, аким Кызылординской области Гульшара Абдыкаликова, заместитель акима Серик Ахмет и представители корейского этнокультурного объединения региона.

На мемориальном комплексе Хон Бом До состоялась церемония передачи останков корейской стороне. После поминального мероприятия прошли официальные проводы с участием казахстанского почетного караула.

Источник: National Veterans Affairs Ministry / Korea.kr.

15 августа 2021 года останки генерала прибыли в Южную Корею. В тот же день президент Мун Чжэ Ин в обращении по случаю Дня освобождения Кореи поблагодарил Касым-Жомарта Токаева и корейскую диаспору в Казахстане за содействие в их возвращении.

Где похоронили генерала

18 августа 2021 года Хон Бом До был захоронен на Национальном кладбище в Тэджоне. По данным Korea.net, его останки были репатриированы из Казахстана 15 августа и через три дня захоронены в секторе для борцов за независимость.

На церемонии президент Мун Чжэ Ин назвал Хон Бом До героем войны за независимость Кореи и командующим Корейской армией независимости. Он также отметил, что со дня смерти генерала прошло 78 лет.

17 августа состоялась церемония посмертного награждения Хон Бом До орденом «За заслуги в создании государства».

15 августа Мун Чжэ Ин также сообщил, что после возвращения останков Хон Бом До число репатриированных в Южную Корею останков участников движения за независимость достигло 144.

Что говорил Мун Чжэ Ин о Казахстане

Значение Казахстана в истории Хон Бом До отдельно отмечалось руководством Республики Корея.

На встрече с Касым-Жомартом Токаевым 17 августа 2021 года Мун Чжэ Ин заявил, что сражения при Понгодонге и Чхонсанри, которыми руководил Хон Бом До, имеют большое значение для истории корейского движения за независимость. Президент Республики Корея поблагодарил Токаева и Казахстан за сотрудничество в возвращении останков генерала.

Источник: Korea.kr

Мун Чжэ Ин также отмечал роль корейской диаспоры Казахстана, которая сохраняла память о генерале. В обращении 15 августа 2021 года он назвал Хон Бом До духовной опорой для этнических корейцев, переселившихся в Казахстан, и выразил благодарность корейской общине за содействие в возвращении его останков.

Память о генерале сохраняется в Казахстане

После возвращения останков Хон Бом До в Южную Корею его имя продолжает связывать Казахстан и Республику Корея.

В 2021 году останки генерала были перевезены из Кызылорды в Тэджон, где он был перезахоронен на Национальном кладбище. Кызылординская область и Тэджон впоследствии установили особые связи, в том числе на основе общей истории, связанной с Хон Бом До.

Источник: Министерство культуры и информации РК / gov.kz.

В сентябре 2026 года министр культуры и информации Казахстана Арман Кырыкбаев по поручению Главы государства посетил мемориальный комплекс Хон Бом До в Тэджоне и возложил цветы к мемориалу. Министерство отметило, что генерал провел последние годы жизни в Казахстане, а в 2021 году его останки при поддержке Казахстана были возвращены на историческую родину.

История Хон Бом До связала несколько периодов XX и XXI веков: борьбу Кореи за независимость, принудительное переселение корейцев с Дальнего Востока и историю корейской диаспоры Казахстана. Генерал умер и был похоронен в Кызылорде в 1943 году, а спустя 78 лет его останки были переданы Южной Корее и перезахоронены в Тэджоне.