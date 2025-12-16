На имя Главы государства Касым-Жомарта Токаева поступило письмо от Генерального директора ЮНЕСКО Халеда аль-Анани. В послании он выразил благодарность за поздравление в связи с его избранием на высокий пост, передаёт BAQ.KZ.

Генеральный директор ЮНЕСКО подчеркнул приверженность реализации ключевых приоритетов Организации в сферах образования, науки, культуры, коммуникаций и информации.

В завершение Халед аль-Анани подтвердил готовность к дальнейшему развитию тесного и конструктивного сотрудничества с Казахстаном в интересах продвижения общих ценностей и укрепления международного партнерства.