Генеральный директор ЮНЕСКО поблагодарил Президента Казахстана
Сегодня, 14:37
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 14:37Сегодня, 14:37
78Фото: Akorda.kz
На имя Главы государства Касым-Жомарта Токаева поступило письмо от Генерального директора ЮНЕСКО Халеда аль-Анани. В послании он выразил благодарность за поздравление в связи с его избранием на высокий пост, передаёт BAQ.KZ.
Генеральный директор ЮНЕСКО подчеркнул приверженность реализации ключевых приоритетов Организации в сферах образования, науки, культуры, коммуникаций и информации.
В завершение Халед аль-Анани подтвердил готовность к дальнейшему развитию тесного и конструктивного сотрудничества с Казахстаном в интересах продвижения общих ценностей и укрепления международного партнерства.
Самое читаемое
- Кто получит социальные выплаты к Новому году в Казахстане
- Конец "кредитному шопингу"? В Казахстане вводят жесткие правила для заемщиков и банков
- Реконструкция вокзалов в Кызылординской области вышла на финишный этап
- Новый график госучреждений повлиял на трафик в Астане
- Три человека на одно место: в Минобороны нашли способ привлечь интерес к армии