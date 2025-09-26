Казахстанские университеты начали внедрять новые образовательные программы по искусственному интеллекту. Об этом сообщил министр науки и высшего образования Саясат Нурбек, передает BAQ.KZ. По словам министра, они разрабатывались с учётом мировых трендов и уже охватывают самые актуальные направления — от generative AI и больших языковых моделей до компьютерного зрения, квантовых и нейроморфных вычислений.

По словам главы ведомства, главная задача таких программ - не только познакомить студентов с передовыми технологиями, но и дать практические навыки для работы в разных сферах экономики.

Студенты будут изучать Python, работать с библиотеками TensorFlow, Keras и PyTorch, осваивать анализ и визуализацию данных, технологии обработки естественного языка (NLP) и создавать собственные нейронные сети.

"Эти знания будут применяться в реальном секторе: например, для анализа данных в медицине, повышения эффективности в энергетике или оптимизации производства в транспорте и агропроме", — отметил Нурбек.

Кроме технических знаний, программы направлены на развитие критического мышления, математики и инженерных навыков. Силлабусы уже утверждены и внедряются в ряде вузов, включая Международный университет информационных технологий.