Геннадий Головкин опубликовал фото с Джеки Чаном
Джеки Чану подарили национальный чапан.
Сегодня 2026, 14:05
144Фото: Instagram.com
В рамках зимних Олимпийских игр в Милане состоялась встреча легенды казахстанского бокса Геннадия Головкина и мировой звезды кино Джеки Чана, передает BAQ.KZ.
Во время встречи стороны тепло пообщались и поделились опытом в сфере спорта и кино.
В соответствии с казахскими традициями Джеки Чану оказали знак уважения — на него надели чапан. Это символ гостеприимства, почтения и дружеского отношения казахского народа.
Историческое фото Геннадий Головкин опубликовал у себя на странице.
"Встреча с Джеки Чаном - легендой нашего поколения", - подписал боксер.
