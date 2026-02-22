В рамках зимних Олимпийских игр в Милане состоялась встреча легенды казахстанского бокса Геннадия Головкина и мировой звезды кино Джеки Чана, передает BAQ.KZ.

Во время встречи стороны тепло пообщались и поделились опытом в сфере спорта и кино.

В соответствии с казахскими традициями Джеки Чану оказали знак уважения — на него надели чапан. Это символ гостеприимства, почтения и дружеского отношения казахского народа.

Историческое фото Геннадий Головкин опубликовал у себя на странице.