Геннадий Головкин опубликовал фото с Джеки Чаном

Джеки Чану подарили национальный чапан.

Фото: Instagram.com

В рамках зимних Олимпийских игр в Милане состоялась встреча легенды казахстанского бокса Геннадия Головкина и мировой звезды кино Джеки Чана, передает BAQ.KZ.

Во время встречи стороны тепло пообщались и поделились опытом в сфере спорта и кино.

В соответствии с казахскими традициями Джеки Чану оказали знак уважения — на него надели чапан. Это символ гостеприимства, почтения и дружеского отношения казахского народа.

Историческое фото Геннадий Головкин опубликовал у себя на странице.

"Встреча с Джеки Чаном - легендой нашего поколения", - подписал боксер.

