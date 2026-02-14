Геннадий Головкин поздравил Михаила Шайдорова с золотой медалью Олимпийских игр, передает BAQ.KZ со ссылкой на Qazsport.

Чемпион отметил, что это победа, за которой стоят годы труда, характер, дисциплина и вера в себя до конца.