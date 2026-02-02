Бывший абсолютный чемпион мира в полутяжёлом весе Артур Бетербиев поделился совместным снимком с казахстанской легендой Геннадием Головкиным в Нью-Йорке, передает BAQ.KZ.

В этот день спортсмены Международного уровня посетили церемонию The Ring Awards от журнала The Ring, а также вечер бокса с участием Теофимо Лопеса и Шакура Стивенсона на Madison Square Garden.

– Для меня большая честь быть частью церемонии вручения премии Ring Awards, – написал Бетербиев под фото.

На фото вместе с ним и Головкиным также запечатлены Турки Аль аш-Шейх, Александр Усик, Конор Бенн и Дмитрий Бивол.