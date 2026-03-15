Президент Национального олимпийского комитета Республики Казахстан и глава международной организации World Boxing Геннадий Головкин принял участие в референдуме, находясь за рубежом, передает BAQ.kz.

Голосование он прошёл на избирательном участке №453 при Посольстве Казахстан в Таиланд. В это время Головкин находится в Бангкок, где проходит международный турнир World Boxing Futures Cup 2026.

Головкин прибыл в столицу Таиланда для участия в турнире в качестве президента организации World Boxing. Несмотря на рабочую поездку, он нашёл время, чтобы принять участие в голосовании.

Отметим, что граждане Казахстана, находящиеся за границей, могут проголосовать на специальных участках, открытых при дипломатических представительствах страны.