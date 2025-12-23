  • 23 Декабря, 19:59

Геннадий Головкин вошел в число величайших боксеров XXI века

Легенду казахстанского бокса отметили в мировом рейтинге.

Фото: Harry How / Staff / Getty Images Sport / Gettyimages.ru

Казахстанский боксёр Геннадий Головкин вошёл в рейтинг величайших боксёров XXI века по версии авторитетного американского портала Boxingmedia, передает BAQ.KZ.

Эксперты издания составили список из 25 самых значимых фигур современного бокса. Легендарный казахстанец занял в нём 11-е место, оказавшись в одном ряду с ведущими представителями мировой боксёрской элиты.

Первую строчку рейтинга возглавил Флойд Мэйвезер. Второе место занял Мэнни Пакьяо, третьим стал Бернард Хопкинс. В топ-5 также вошли Александр Усик и Сауль Альварес.

Геннадий Головкин расположился между представителями высшего уровня современного бокса. В рейтинге он оказался ниже японского нокаутёра Наоя Иноуэ и выше британского боксёра Джо Калзаге, что подчёркивает его статус одной из ключевых фигур бокса XXI века.

