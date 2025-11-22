Геннадий Головкин возглавит World Boxing
В мировом боксе начинается новая эпоха.
Международная организация World Boxing официально объявила, что легендарный казахстанский боксер Геннадий Головкин станет ее новым президентом. Его кандидатура была единственной и успешно прошла проверку Независимой комиссией, что позволило утвердить его в упрощённом порядке — путём аккламации, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на НОК РК.
Официальное утверждение Геннадия Головкина в должности президента состоится 23 ноября в Риме. Он примет полномочия от действующего главы организации Бориса ван дер Ворста.
Головкин, известный как один из лучших средневесов XXI века, ранее заявлял, что в случае избрания завершит спортивную карьеру. Его последний бой прошёл в 2022 году — третий поединок против Сауля "Канело" Альвареса, завершившийся поражением по очкам.
Назначение Головкина символизирует начало новой эпохи в мировом боксе — эпохи, в которой во главе организации впервые окажется спортсмен из Казахстана.
