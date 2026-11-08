Президент Национального олимпийского комитета Казахстана Геннадий Головкин встретился с отечественными спортсменами, участвующими в IV летних юношеских Олимпийских играх в Дакаре (Сенегал).

Глава НОК пообщался с юными атлетами и представителями тренерского штаба, выразил им поддержку и пожелал успешных выступлений на главном старте сезона.

Головкин подчеркнул значимость участия в соревнованиях такого уровня. По его словам, юношеские Олимпийские игры дают молодым спортсменам возможность получить ценный международный опыт и заявить о себе на мировой арене.

Ранее в Дакаре президент НОК Казахстана также провёл встречу с главой Международного олимпийского комитета Кирсти Ковентри.

На Играх Казахстан представляют 18 спортсменов. В активе национальной сборной уже две медали: Фатима Супыгалиева завоевала золото в соревнованиях по дзюдо, а Рамазан Айнегов стал бронзовым призёром в триатлоне.