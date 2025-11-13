Кандидат на пост президента World Boxing Геннадий Головкин встретился с временно исполняющим обязанности главы Asian Boxing и президентом Ассоциации бокса Таиланда Пичаем Чунхаваджирой, передает BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу НОК РК.

Стороны обсудили текущее состояние бокса в Азии, а также рассмотрели приоритетные направления сотрудничества, направленные на укрепление принципов честности, прозрачности и справедливого управления в регионе.

В ходе встречи особое внимание было уделено необходимости формирования более согласованной международной системы, обеспечивающей равные возможности для спортсменов и Федераций.

Участники подчеркнули значимость азиатского региона как одного из ключевых центров развития олимпийского бокса, обладающего высоким уровнем организации и спортивной конкурентоспособности.

Отдельно отмечена личная связь Геннадия Головкина с регионом, где начался его путь в боксе. По словам сторон, Азия остаётся одним из наиболее динамично развивающихся континентов, способствующих укреплению доверия к спорту и повышению его глобального авторитета.

"Азия традиционно играет одну из ключевых ролей в развитии мирового бокса. Объединив усилия Федераций, тренеров и спортсменов, мы можем укрепить доверие к нашему спорту и создать равные возможности для всех",- отметил Геннадий Головкин.

В рамках встречи обсуждались также вопросы совершенствования системы соревнований, защиты прав спортсменов и реализации образовательных программ для тренеров и официальных лиц.

Переговоры подтвердили приверженность сторон укреплению партнёрских отношений и развитию азиатского бокса на основе принципов честности, прозрачности и ответственности.