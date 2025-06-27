Американский портал BoxingScene опубликовал долгожданный рейтинг из 50 самых стойких и выносливых боксеров в истории этого вида спорта, передает BAQ.KZ со ссылкой на Sports.kz. Среди легенд мирового ринга в списке оказался и знаменитый казахстанский боксёр Геннадий Головкин.

Вместе с Головкиным в рейтинге упомянуты такие всемирно известные имена, как Флойд Мэйвезер, Мухаммед Али, Хулио Сезар Чавес и другие великие бойцы, оставившие неизгладимый след в боксе.

"Головкин ни разу не побывал в нокдауне и практически никогда не находился в потерянном состоянии. Более того, он однажды нокаутировал Дэниела Гила сразу после того, как получил удар в лицо", - отмечает BoxingScene.

Последний бой Геннадий провёл в сентябре 2022 года, уступив единогласным решением судей мексиканцу Саулю "Канело" Альваресу в финале их знаменитой трилогии. Несмотря на поражение, Головкин остаётся одним из самых уважаемых и стойких боксёров современности.