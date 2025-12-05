Геннадий Головкин официально включён в Международный зал славы бокса (International Boxing Hall of Fame), передает BAQ.KZ. Это первый случай в истории, когда представитель Казахстана удостоен такого почётного признания, сообщил Национальный олимпийский комитет страны.

Головкин начинал с любительской карьеры: 350 боёв, 345 побед и многолетнее лидерство в сборной Казахстана. В профессионалах он стал одним из доминирующих чемпионов XXI века, проведя 45 боёв, из которых 37 завершились нокаутом. Среди его титулов — WBA, WBC, IBF, IBO и пояс The Ring.

Серия из 23 нокаутов подряд, 21 успешная защита титулов и процент досрочных побед свыше 90% закрепили за Головкиным статус одного из величайших боксёров современности. Сейчас он возглавляет Национальный олимпийский комитет Казахстана и федерацию World Boxing, став первым казахстанцем на посту президента международной спортивной организации.

Международный зал боксёрской славы — это музей и зал славы, созданный для чествования тех, кто внес значительный вклад в развитие бокса.