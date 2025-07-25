Генплан Астаны: что изменится в столице к 2035 году
Тысячи горожан высказались за новый план столицы.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Генплан Астаны до 2035 года поддержали более 900 участников общественного обсуждения, передает BAQ.KZ.
22 июля в столице прошло крупнейшее общественное обсуждение изменений и дополнений в Генеральный план города Астаны. По данным акимата, в мероприятии приняли участие 1325 зарегистрированных участников — рекордное число за всю историю подобных обсуждений.
Большинство — 901 участник — поддержали обновлённый проект, 176 человек высказались против. Голосование проходило открыто, а официальный протокол размещён на сайте Управления архитектуры и градостроительства.
С 14 по 18 июля горожане могли ознакомиться с проектом в выставочных залах и внести предложения. День основного обсуждения сопровождался трансляцией и задействованием дополнительных помещений.
Среди ключевых направлений Генплана:
- строительство 138 школ, 190 отдельно стоящих детских садов и 17 дворцов школьников;
- запуск 231 км скоростных маршрутов общественного транспорта и рост пассажиропотока до 71%;
- обновление и создание 750 дворовых и общественных пространств, в том числе линейного парка "Мыңжылдық" и пешеходного бульвара "Green Line";
- увеличение озеленённой площади до 19 м² на одного жителя (в 2023 году — 14 м²);
- строительство семи очистных сооружений с коллекторами для повышения эффективности системы ливневой канализации.
Цель плана — повышение инвестиционной привлекательности, улучшение социальной и транспортной инфраструктуры, а также комфорт городской среды.
Самое читаемое
- 9 банков ликвидируют в Казахстане: Как вкладчикам вернуть свои деньги?
- В Семее хотят превратить незаконную свалку в трассу для велогонок
- Выступление Перизат Кайрат на судебных прениях пройдет в закрытом режиме
- Самолёт с десятками людей разбился в России: обломки горят
- Цены на продукты в Казахстане продолжают расти