Генплан Астаны до 2035 года поддержали более 900 участников общественного обсуждения, передает BAQ.KZ.

22 июля в столице прошло крупнейшее общественное обсуждение изменений и дополнений в Генеральный план города Астаны. По данным акимата, в мероприятии приняли участие 1325 зарегистрированных участников — рекордное число за всю историю подобных обсуждений.

Большинство — 901 участник — поддержали обновлённый проект, 176 человек высказались против. Голосование проходило открыто, а официальный протокол размещён на сайте Управления архитектуры и градостроительства.

С 14 по 18 июля горожане могли ознакомиться с проектом в выставочных залах и внести предложения. День основного обсуждения сопровождался трансляцией и задействованием дополнительных помещений.

Среди ключевых направлений Генплана:

строительство 138 школ, 190 отдельно стоящих детских садов и 17 дворцов школьников;

запуск 231 км скоростных маршрутов общественного транспорта и рост пассажиропотока до 71%;

обновление и создание 750 дворовых и общественных пространств, в том числе линейного парка "Мыңжылдық" и пешеходного бульвара "Green Line";

увеличение озеленённой площади до 19 м² на одного жителя (в 2023 году — 14 м²);

строительство семи очистных сооружений с коллекторами для повышения эффективности системы ливневой канализации.

Цель плана — повышение инвестиционной привлекательности, улучшение социальной и транспортной инфраструктуры, а также комфорт городской среды.