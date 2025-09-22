Генеральная прокуратура Республики Казахстан ведёт системную работу по профилактике административных правонарушений, с особым акцентом на сферу транспорта и дорожного хозяйства — область, напрямую затрагивающую безопасность граждан, передает BAQ.KZ.

В условиях активного внедрения цифровых технологий и систем видеонаблюдения значительно повысилась выявляемость нарушений. Только за первое полугодие 2025 года в стране зарегистрировано почти 8,5 миллиона административных правонарушений, из которых около 84% — более 7 миллионов — связаны с транспортной сферой.

Особую тревогу вызывают повторные нарушения. По данным Генпрокуратуры, около 1,5 миллиона таких случаев уже зафиксировано, причём почти 85 тысяч человек совершили три и более аналогичных правонарушения. Это свидетельствует о необходимости усиления профилактических мер, направленных на предотвращение систематического игнорирования закона. Соответствующие поручения даны прокурорам на местах и Министерству внутренних дел.

В своём ежегодном Послании народу Казахстана Глава государства подчеркнул: "Ещё одна проблема, напрямую влияющая на жизнь и здоровье граждан — дорожная безопасность. Каждый человек должен осознавать ответственность за свою жизнь и безопасность окружающих людей. Необходимо всем обществом формировать культуру вождения".

Особое беспокойство у правоохранительных органов вызывает ситуация с участием детей. Только за первое полугодие текущего года в дорожно-транспортных происшествиях пострадали более 5,5 тысяч несовершеннолетних, 135 из них погибли. Часто трагедии происходят из-за беспечности взрослых, оставляющих детей без присмотра. Генеральная прокуратура подчёркивает, что взрослые должны быть примером дисциплинированного поведения на дороге и с ранних лет обучать детей основам безопасного передвижения.

Среди наиболее опасных нарушений — управление транспортом в состоянии опьянения. За первые шесть месяцев 2025 года за это к административной ответственности привлечено более 11 тысяч человек. В результате таких действий произошло 158 ДТП, в которых 282 человека пострадали, 17 погибли.

Отдельную обеспокоенность вызывает рост аварий с участием средств индивидуальной мобильности — электросамокатов. С начала года в стране зафиксировано 213 таких происшествий. В 42 случаях виновниками были сами самокатчики. Пострадали 224 человека, 52 из них получили различные травмы. Нарушения простых правил — таких как необходимость спешиваться при переходе проезжей части или снижение скорости вблизи пешеходов — часто приводят к тяжёлым последствиям.

Безопасность на дорогах — это общая ответственность всех участников движения. Игнорирование Правил дорожного движения — прямой путь к трагическим последствиям. Автотранспорт является источником повышенной опасности, и безответственное поведение может повлечь гибель не только нарушителя, но и других участников дорожного движения. Водители обязаны выбирать безопасную скорость, особенно вблизи пешеходных переходов, школ, дворов и детских площадок. Важно учитывать погодные условия — особенно опасно на дорогах в первые минуты после начала дождя, когда пыль, масло и грязь создают скользкий слой, увеличивающий тормозной путь. С наступлением осени и перепадами температуры риск аварий возрастает.

Отдельное внимание прокуратура уделяет проблеме усталости и утомления водителей. Нарушение режима сна снижает концентрацию и замедляет реакцию. Гражданам рекомендуется планировать длительные поездки с перерывами на отдых. Пассажирам, особенно при междугородних перевозках, советуют следить за состоянием водителя и при необходимости настаивать на остановке.

В соответствии со статьёй 931 Гражданского кодекса РК, владелец источника повышенной опасности несёт материальную ответственность за причинённый ущерб, даже если не является прямым виновником ДТП. Генеральная прокуратура призывает всех участников дорожного движения к соблюдению закона, осознанной дисциплине и взаимному уважению. Профилактика правонарушений — это совместная задача государства и общества, направленная на сохранение жизни и здоровья граждан.