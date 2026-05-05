Генпрокуратура Казахстана сопровождает 3 тысячи инвестпроектов на 100 трлн тенге

Генеральная прокуратура Республики Казахстан и Ассоциация "Казахстанский Совет иностранных инвесторов" (АКСИИ) подписали меморандум о сотрудничестве. Документ скрепили подписями генеральный прокурор Берик Асылов и председатель правления АКСИИ Ерлан Досымбеков, передает BAQ.kz.

В церемонии приняли участие представители Министерства иностранных дел, KAZAKH INVEST, а также члены правления и исполнительного комитета ассоциации. Подписание меморандума направлено на укрепление взаимодействия между органами прокуратуры и международным бизнес-сообществом.

Выступая на мероприятии, Берик Асылов подчеркнул, что привлечение инвестиций является вопросом национальной важности, а деятельность прокуратуры выстраивается на принципе "Закон и порядок" с акцентом на профилактику проблем бизнеса, а не только реагирование на нарушения. По его словам, за последние три года количество зарегистрированных уголовных дел в отношении предпринимателей сократилось в четыре раза, или на 71,5%. При этом в текущем году по сравнению с первым кварталом 2025 года в три раза выросло число административных производств за воспрепятствование бизнесу - с 16 до 50.

В настоящее время органы прокуратуры сопровождают около 3 тысяч инвестиционных проектов на общую сумму 100 трлн тенге. Благодаря принимаемым мерам уже реализовано более 250 проектов, что позволило создать порядка 30 тысяч рабочих мест.

"Подписание меморандума выводит наше сотрудничество с международным бизнес-сообществом на качественно новый уровень. Будет обеспечен постоянный канал прямой связи между прокуратурой и Ассоциацией, что позволит оперативно устранять административные барьеры", - отметил Берик Асылов.

В Генеральной прокуратуре также подчеркнули, что развитие механизмов защиты прав бизнеса тесно связано с цифровизацией и внедрением технологий искусственного интеллекта, что соответствует стратегическому курсу, заданному президентом Касым-Жомарт Токаев.

Председатель правления АКСИИ Ерлан Досымбеков, в свою очередь, выразил благодарность за готовность к открытому диалогу и отметил важность новых институциональных решений.

"Мы высоко оцениваем наделение Генерального Прокурора функциями инвестиционного омбудсмена и создание профильного Комитета. Это своевременный и системный шаг, направленный на укрепление гарантий защиты прав и повышение доверия международного бизнеса", - подчеркнул он.

Стороны выразили уверенность, что подписанный меморандум станет сигналом для международного сообщества о том, что Казахстан обеспечивает надежную юрисдикцию, внедряет лучшие мировые практики и создает стабильные условия для инвесторов.

Церемония завершилась презентациями деятельности Комитета по защите прав инвесторов Генпрокуратуры, Комитета по инвестициям МИД и "KAZAKH INVEST", а также обменом мнениями между участниками встречи.