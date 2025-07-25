Скандальное уголовное дело против Перизат Кайрат и ее матери Гайни Алашбаевой, обвиняемых в хищении миллиардов тенге под прикрытием благотворительности, завершилось вынесением приговора, передает BAQ.KZ. Генеральная прокуратура Казахстана назвала это дело одним из крупнейших за последние годы.

Это должно стать серьезным предостережением для всех, кто использует благотворительность как прикрытие для противоправной деятельности, — заявили в надзорном ведомстве.

Как стало известно в период расследования и во время суда, в период с октября 2021 по ноябрь 2024 года обвиняемые собрали более 3,5 миллиарда тенге якобы на гуманитарные нужды — для помощи детям, пострадавшим от паводков, и населению Палестины. Сбор средств велся через фонд Biz Birgemiz Qazaqstan 2030. Однако, как установил суд, значительная часть этих денег ушла не на помощь нуждающимся, а на роскошную жизнь: покупку элитной недвижимости, люксовых автомобилей и других предметов роскоши.

С учетом характера совершенных преступлений и степени общественной опасности, мы просили суд назначить реальные сроки наказания: для Перизат Кайрат – 10 лет, для Гайни Алашбаевой – 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества, — говорится в заявлении Генеральной прокуратуры.

Следствием также установлено, что Кайрат намеренно создавала в социальных сетях образ якобы успешного предпринимателя и мецената: рассказывала о несуществующем бизнесе по экспорту мяса в ОАЭ, публиковала фейковые сведения о своем "образовании" за рубежом. На деле же выяснилось — она была отчислена из колледжа и не имеет высшего образования.

Отведенная Кайрат своей матери Алашбаевой преступная роль заключалась в предоставлении собственных банковских счетов для размещения похищенных денежных средств и содействии Кайрат в обмане лиц, пожертвовавших денежные средства, — сообщили в ведомстве.

По делу потерпевшими признаны 51 человек. Гражданские иски поданы на сумму 1,5 млрд тенге, и Генпрокуратура в суде настаивала на полном возмещении ущерба. Подробнее о приговоре читайте тут.