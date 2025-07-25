В Астане сегодня завершился один из самых резонансных судебных процессов года — дело Перизат Кайрат и её матери Гайни Алашбаевой. Судья Сабыржан Каримов огласил приговор, сообщает BAQ.KZ.

Согласно решению суда, Кайрат Перизат проведёт 10 лет в колонии режима, а всё имущество, приобретённое на средства фонда, подлежит конфискации.

Согласно обвинению, с 2021 по 2024 годы под видом помощи детям с инвалидностью, пострадавшим от паводков и жителям Палестины, Перизат Кайрат и её мать собрали порядка 3,5 млрд тенге. Средства поступали через благотворительный фонд "BizBirgemiz Qazaqstan 2030", а также на счета аффилированных ИП. Однако, по версии следствия, большая часть этих средств была направлена не на благотворительные цели, а на приобретение элитной недвижимости, автомобилей, аксессуаров класса люкс и отдых за рубежом.

В ходе прений прокурор Мадина Оразалина заявила:

"Собранные деньги предназначались для помощи нуждающимся, но были использованы для финансирования роскошного образа жизни. Подсудимым предъявлены обвинения по статьям 190 и 218 УК РК. По совокупности эпизодов прокуратура запрашивает для Перизат Кайрат 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества и лишением права заниматься деятельностью, связанной с привлечением средств, на 10 лет. Для её матери — 8 лет лишения свободы".

Также суд рассмотрел представленные доказательства по имуществу, подлежащему конфискации: автомобили Mercedes-Benz, Lexus и Haval, элитные квартиры в Астане, участки в коттеджных посёлках, доля в бизнесе и дорогостоящие предметы роскоши.

Потерпевшие — десятки представителей НПО, бизнеса и простых граждан — заявили, что перечисляли от 30 тысяч до 200 миллионов тенге на помощь пострадавшим. Как отметили участники процесса, дело Кайрат серьёзно подорвало доверие общества к институту благотворительности в целом.

Один из потерпевших, Олжас Садык, передал Перизат Кайрат 83 млн тенге на помощь жителям сектора Газа и лично сопровождал её в Абу-Даби. Однако, по его словам, отчётности предоставлено не было. Он призвал суд поддержать доводы обвинения, но попросил учитывать возраст и состояние здоровья Гайни Алашбаевой.