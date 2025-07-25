Суд огласил приговор Перизат Кайрат
Подозреваемую в мошенничестве с благотворительными сборами признали виновной.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Астане сегодня завершился один из самых резонансных судебных процессов года — дело Перизат Кайрат и её матери Гайни Алашбаевой. Судья Сабыржан Каримов огласил приговор, сообщает BAQ.KZ.
Согласно решению суда, Кайрат Перизат проведёт 10 лет в колонии режима, а всё имущество, приобретённое на средства фонда, подлежит конфискации.
Согласно обвинению, с 2021 по 2024 годы под видом помощи детям с инвалидностью, пострадавшим от паводков и жителям Палестины, Перизат Кайрат и её мать собрали порядка 3,5 млрд тенге. Средства поступали через благотворительный фонд "BizBirgemiz Qazaqstan 2030", а также на счета аффилированных ИП. Однако, по версии следствия, большая часть этих средств была направлена не на благотворительные цели, а на приобретение элитной недвижимости, автомобилей, аксессуаров класса люкс и отдых за рубежом.
В ходе прений прокурор Мадина Оразалина заявила:
"Собранные деньги предназначались для помощи нуждающимся, но были использованы для финансирования роскошного образа жизни. Подсудимым предъявлены обвинения по статьям 190 и 218 УК РК. По совокупности эпизодов прокуратура запрашивает для Перизат Кайрат 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества и лишением права заниматься деятельностью, связанной с привлечением средств, на 10 лет. Для её матери — 8 лет лишения свободы".
Также суд рассмотрел представленные доказательства по имуществу, подлежащему конфискации: автомобили Mercedes-Benz, Lexus и Haval, элитные квартиры в Астане, участки в коттеджных посёлках, доля в бизнесе и дорогостоящие предметы роскоши.
Потерпевшие — десятки представителей НПО, бизнеса и простых граждан — заявили, что перечисляли от 30 тысяч до 200 миллионов тенге на помощь пострадавшим. Как отметили участники процесса, дело Кайрат серьёзно подорвало доверие общества к институту благотворительности в целом.
Один из потерпевших, Олжас Садык, передал Перизат Кайрат 83 млн тенге на помощь жителям сектора Газа и лично сопровождал её в Абу-Даби. Однако, по его словам, отчётности предоставлено не было. Он призвал суд поддержать доводы обвинения, но попросил учитывать возраст и состояние здоровья Гайни Алашбаевой.
Самое читаемое
- 9 банков ликвидируют в Казахстане: Как вкладчикам вернуть свои деньги?
- В Семее хотят превратить незаконную свалку в трассу для велогонок
- Выступление Перизат Кайрат на судебных прениях пройдет в закрытом режиме
- Цены на продукты в Казахстане продолжают расти
- Самолёт с десятками людей разбился в России: обломки горят